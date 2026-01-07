Vier maanden na zijn beroerte: Belgische renner heeft goed nieuws

Goed nieuws over Ludovic Robeet. De Belgische renner van Cofidis mag weer koersen nadat hij in september vorig jaar een beroerte kreeg.

In de nacht van 8 september werd Ludovic Robeet getroffen door een beroerte, dat vertelde hij in december al bij RTBF. "Rond drie uur ’s nachts werd ik wakker met tintelingen. De helft van mijn lichaam was verlamd."

"Mijn partner, die op dat moment zwanger was, was beneden. Ik probeerde haar te bellen met mijn mobiele telefoon, maar die stond op stil. Ik sleepte mezelf de trap af, maar er kwam geen geluid uit mijn mond. Ik kreeg haar uiteindelijk te pakken en ze belde meteen de hulpdiensten."

Robeet mag opnieuw koersen

Na een maand zware revalidatie mocht Robeet het ziekenhuis verlaten, in december zat hij weer op de fiets. Nu heeft de 31-jarige renner van Cofidis groen licht gekregen om opnieuw te mogen koersen.

"Ik begin het jaar met een eerste persoonlijke overwinning: ik heb van de neuroloog toestemming gekregen om weer te koersen", schrijft Robeet op zijn Instagram. Ik zal kunnen beginnen aan mijn tiende seizoen als profiel.

"Er zijn nog enkele details om af te werken voordat ik echt weer in het peloton terugkeer, maar alle signalen zijn positief dat ik zo snel mogelijk terug kan keren!" Bij Cofidis heeft Robeet nog een contract tot eind 2027.



