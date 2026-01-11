Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

Fleur Moors werd op het BK in Beringen knap tweede. Daarmee heeft de jonge Belgische stilaan echt wel de weg naar de top ingezet. Volgens de analisten is ze een ruwe diamant, zoveel is duidelijk.

"Met Riberolle denk ik dat we de juiste kampioen hebben. Het is iemand die we vaak gaan terugzien en die trui gaat verdedigen. Maar natuurlijk moeten we ook oog hebben voor Fleur Moors", opende Paul Herygers zijn analyse bij Sporza.

Ruw diamantje

"Moors heeft een glimp laten zien van wat ze kan. Dat is een ruw diamantje en dat moet nog bijgewerkt en geslepen worden om glans te krijgen. Ik weet alleen niet of ze daar voldoende mee bezig zijn, als ik vandaag dat getaffel zag."

"De levensles van de meester zelf, Sven Nys, was dan: blijf ingeklikt. Als het dan wel lukt, dan denk ik: waar is het eigenlijk foutgelopen? We zijn weer een jaar verder. Maar Fleur Moors heeft talent, dat weet iedereen."

Als ze babbelt, dan smelt je

Ook Moors zelf gaf haar fout meteen toe. "Ik laat me vertellen dat er inderdaad niet genoeg naar gekeken wordt. Ik ga niet zeggen dat Moors aan haar lot overgelaten wordt in die ploeg, dat is wat overdreven, maar er kan meer uitgehaald worden", vindt ook Ruben Van Gucht.

Lees ook... "Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans›

Waarop Herygers opnieuw: "Er moet specifiek één iemand op haar gezet worden. Misschien gaat dat niet in een grote ploeg, maar dit moet gekneed worden. Het is porselein en dat moet je met zachtheid behandelen. Maar ze heeft het in zich en als ze babbelt, dan smelt je."