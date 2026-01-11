Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"

Analisten spreken over ruw diamantje: "Er wordt niet genoeg naar gekeken"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Fleur Moors werd op het BK in Beringen knap tweede. Daarmee heeft de jonge Belgische stilaan echt wel de weg naar de top ingezet. Volgens de analisten is ze een ruwe diamant, zoveel is duidelijk.

"Met Riberolle denk ik dat we de juiste kampioen hebben. Het is iemand die we vaak gaan terugzien en die trui gaat verdedigen. Maar natuurlijk moeten we ook oog hebben voor Fleur Moors", opende Paul Herygers zijn analyse bij Sporza.

Ruw diamantje

"Moors heeft een glimp laten zien van wat ze kan. Dat is een ruw diamantje en dat moet nog bijgewerkt en geslepen worden om glans te krijgen. Ik weet alleen niet of ze daar voldoende mee bezig zijn, als ik vandaag dat getaffel zag."

"De levensles van de meester zelf, Sven Nys, was dan: blijf ingeklikt. Als het dan wel lukt, dan denk ik: waar is het eigenlijk foutgelopen? We zijn weer een jaar verder. Maar Fleur Moors heeft talent, dat weet iedereen."

Als ze babbelt, dan smelt je

Ook Moors zelf gaf haar fout meteen toe. "Ik laat me vertellen dat er inderdaad niet genoeg naar gekeken wordt. Ik ga niet zeggen dat Moors aan haar lot overgelaten wordt in die ploeg, dat is wat overdreven, maar er kan meer uitgehaald worden", vindt ook Ruben Van Gucht.

Lees ook... "Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans
Waarop Herygers opnieuw: "Er moet specifiek één iemand op haar gezet worden. Misschien gaat dat niet in een grote ploeg, maar dit moet gekneed worden. Het is porselein en dat moet je met zachtheid behandelen. Maar ze heeft het in zich en als ze babbelt, dan smelt je."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
BK Veldrijden
Paul Herygers

Meer nieuws

"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

"Horror en drama"? Herygers blijft bij zijn woorden na kritiek van fans

13:00
Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

Ruben Van Gucht komt na ongeval met stevige primeur over Roger De Vlaeminck

17:25
Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

Thibau Nys heel eerlijk na nieuwe driekleur: "Even in paniek, kwam mezelf helemaal tegen"

16:30
Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

12:00
Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

07:00
"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

10:30
Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

08:30
Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

10/01
Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

21:30
"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

20:00
'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

20:30
De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

10/01
Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

10/01
Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

10/01
Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

10/01
Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

10/01
Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

10/01
Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

10/01
Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

10/01
De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

10/01
Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

10/01
Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

10/01
Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

10/01
Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

10/01
📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

10/01
Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

10/01
"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

10/01
Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

Herygers slaakt noodkreet over BK veldrijden: "Pure horror. Ongezien!"

09/01
'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

10/01
Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

10/01
Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

09/01
Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

09/01
Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

09/01
Ex-ploegmaat drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar

Ex-ploegmaat drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar

09/01
De lat ligt hoog: Foré onthult vijf doelstellingen van Soudal Quick-Step

De lat ligt hoog: Foré onthult vijf doelstellingen van Soudal Quick-Step

09/01
Zware revalidatie voor Sweeck: ploegleider geeft update over schouderblessure

Zware revalidatie voor Sweeck: ploegleider geeft update over schouderblessure

09/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Eli Iserbyt Laura Verdonschot Remco Evenepoel Emiel Verstrynge Angelo De Clercq Michael Vanthourenhout Bart Wellens Sven Nys Johan Bruyneel Wout Van Aert Marion Norbert-Riberolle Simon Yates Thijs Zonneveld Erwin Vervecken Niels Albert Lotte Kopecky Tim Merlier Lorena Wiebes

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved