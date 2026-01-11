Bart Wellens zeer duidelijk: "Dat moet gewoon"

Het is een koude nacht geweest in ons land. En dus ook in Beringen, waar het BK bij de mannen elite zondagnamiddag zal worden gereden. De races op zaterdag verliepen zonder kleerscheuren, maar het blijft toch wel wat uitkijken.

Een paar dagen geleden was er nog heel veel schrik dat het BK veldrijden wel eens een groot probleem zou kunnen worden door de vrieskou die er al de hele week was en zeker ook in het weekend nog eens zou toenemen.

Zaterdag geen noemenswaardige problemen

De zaterdagraces verliepen zonder noemenswaardige problemen, maar in de nacht van zaterdag op zondag bleef het natuurlijk wel afwachten hoe een en ander zou gaan evolueren. Zeker over de sporen na de start was Bart Wellens duidelijk: "Die moeten weg."

De organisatie schrapte een strook omdat die voor te veel opspattend ijswater zou zorgen en die strook probeert de organisatie met zand weg te werken. Toch lijkt het BK dus gewoon te kunnen gereden worden, ook zondag.

Voorbereiding zeer belangrijk

Wordt de soep nooit zo warm gedronken als ze opgediend worden? "Het wordt vooral vrezen voor zondag, maar je weet dat je een cross moet organiseren in januari. Dan weet je dat deze weersomstandigheden zouden kunnen."



"Het is eerder uitzonderlijk dat het al een hele week sneeuw en ijs is, maar tot op heden hebben ze alles heel goed opgelost. En je weet uiteindelijk dat het tot de mogelijkheden behoort, dus je moet er op voorbereid zijn."