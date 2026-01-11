BK-organisatie hakt knoop door over cross

Het is een koude nacht geweest in ons land. En dus ook in Beringen, waar het BK bij de mannen elite zondagnamiddag zal worden gereden. De races op zaterdag verliepen zonder kleerscheuren, maar het blijft toch wel wat uitkijken.

Een paar dagen geleden was er nog heel veel schrik dat het BK veldrijden wel eens een groot probleem zou kunnen worden door de vrieskou die er al de hele week was en zeker ook in het weekend nog eens zou toenemen.

Hard werken levert op

De zaterdagraces verliepen zonder noemenswaardige problemen, maar in de nacht van zaterdag op zondag bleef het natuurlijk wel afwachten hoe een en ander zou gaan evolueren. Zeker over de sporen na de start was Bart Wellens duidelijk: "Die moeten weg."

Gedurende de avond en nacht is er hard gewerkt aan het BK-parcours. Doordat de vorst al bij al meeviel in de nacht van zaterdag op zondag is dat ook meteen voldoende gebleken om het BK-parcours te kunnen waarborgen.

Parcours blijft hetzelfde

"Alles ziet er beter uit dan verwacht", klinkt het bij de organisatie tegenover Sporza op zondagmorgen. Op de terril werd vanochtend vroeg nog aan een drietal stroken met sporen gewerkt. Daarna werd het parcours bevestigd.



Parcoursbouwer Erwin Vervecken loofde de stad Beringen voor de werken die gisteren onmiddellijk gestart zijn. Hier en daar worden de laatste details nog weggewerkt, maar het ziet er dus goed uit voor de cross op zondagnamiddag.