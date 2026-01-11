Concurrentie? Welke concurrentie? Meteen stevige show op BK in Beringen

Hoogdag in Beringen, want daar wordt het WK veldrijden dit weekend betwist. Op zondag is het aan de mannen en we begonnen bij de hele jonge jongens. Bij de Nieuwelingen kregen we meteen twee knappe races en een winnaar waar niets aan te doen was.

Voor de nieuwelingen wachtte nog hetzelfde BK-parcours als gisteren, zonder de passage aan de VIP-tent. De omstandigheden waren vergelijkbaar met die van gisteren. En dus was het afwachten wat de jongelingen daar zouden mee doen.

Mats Becqué met een solo bij de eerstejaars

Bij de eerstejaarsnieuwelingen was er een wel heel erg dominante zege. Mats Becqué schudde iedereen af in de openingsronde en er was niemand die nog in de buurt kwam van een mogelijke inhaalrace op de 15-jarige kerel.

Die was pas vorige week verjaard, maar lijkt dus klaar voor een stap in de toekomst. Aan de streep had hij tijd genoeg om zijn fiets in de lucht te steken zelfs. Floris Overmeire werd tweede op een halve minuut, Jules Mathieux vervolledigde het podium.

Niets te doen aan Lars Peers bij tweedejaars op BK in Beringen

Ook bij de tweedejaars niet al te veel spanning. De regerende Europese kampioen bij de nieuwelingen Lars Peers was ook al vertrokken voor een lange solo vanuit de eerste ronde. Mathiz Tielens was de enige die even kon volgen.





Na de titel op het EK is het de tweede Belgische titel op rij voor Peers, die het ook in het mountainbiken prima doet. De renner zelf beseft dat de weg echter nog lang is en wil zich vooralsnog niet gaan vergalopperen.