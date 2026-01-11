Paul Herygers zegt het zoals het is: "Anders ben je gesjareld"

Het BK veldrijden lijkt een spannende en open strijd te worden. Thibau Nys is de topfavoriet, maar Paul Herygers ziet nog andere namen en mensen opduiken. En het parcours op zaterdag heeft ook zijn mening weten te beïnvloeden.

Het zal afwachten zijn hoe het parcours in Beringen er straks zal bijliggen, maar moeilijk en technisch wordt het zeker en vast. En er moet ook het nodige klimwerk geleverd worden - in principe is dat in de kaart spelende van Nys.

Spanning op komst in Beringen?

"Het ziet er veelbelovend uit. Alle pronostieken die zijn gemaakt, gaan glans krijgen. We gaan geen verhalen moeten bovenhalen dat we ernaast zaten of dat het een drama is geworden", aldus Paul Herygers zaterdag in zijn analyse voor Sporza.

"Nee, we gaan de cross krijgen die we voor ogen hebben. Door bepaalde omstandigheden gaat alles in een plooi vallen, maar ik denk dat Nys de absolute favoriet is", blijft hij wel bij zijn eerder standpunt over wie volgens hem gaat winnen.

Nys de absolute favoriet

"Al zijn er wel een vijftal mannen die hem het leven zuur zullen maken. Nys is dus verwittigd. Hij mag geen enkel steekje laten vallen. Zijn engelbewaarder zal in de buurt moeten zijn, of hij wordt uitgekleed", gaat hij verder.



"Als je niet kan klimmen, dan ben je gesjareld. Zwaargewichten komen in principe niet tot hun recht, maar alle namen die we genoemd hebben, kunnen die heuvel op. Het is niet tot helemaal boven, halfweg duiken ze al naar beneden."