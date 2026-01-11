Specialisten winden er geen doekjes op: "Kans groot dat het hele rare wedstrijd wordt"

Specialisten winden er geen doekjes op: "Kans groot dat het hele rare wedstrijd wordt"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het BK in Beringen zou wel eens een hele rare koers kunnen opleveren. Het zijn niet onze woorden, maar die van een aantal kenners. Thibau Nys is dan misschien wel de favoriet, maar het zou heel andere kanten kunnen opgaan ook.

Een kampioenschap is sowieso altijd al een speciale race, maar zeker gezien de ondergrond en het parcours van Beringen zou het mogelijk nog eens veel spannender kunnen worden. Dat denkt toch alvast Tom Meeusen.

Rare race op komst in Beringen?

Die heeft in De Zondag in zijn kaarten laten kijken over de race en schuwt daarbij de grote woorden eigenlijk niet. "Voor alle andere wedstrijden kan een crosser zich op het parcours voorbereiden, maar dat is deze keer niet het geval."

"Er was geen sprake van. Niemand heeft een optimale aanloop gehad. Als dit BK in Zonhoven plaats zou vinden, dan hadden we voorspellingen kunnen doen. Nu durf ik dat niet. Het is zaak om zo rustig mogelijk te blijven."

Thibau Nys de topfavoriet?

"Want het kan een hele rare race worden", meent Meeusen. Of Thibau Nys dan de favoriet is? "Twee jaar geleden in Beringen was het dat ik voor de eerste keer echt onder de indruk was van een dominante Thibau", aldus Meeusen nog.


"Als hij het wedstrijdverloop zelf kan bepalen, dan is hij normaal gezien de beste bergop. Maar als er iets zou gebeuren, dan komt hij wel sneller in de problemen. Er zijn wel weinig Belgen die hem op dit moment in de problemen kunnen brengen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Veldrijden
Laatste nieuws Veldritkalender
BK Veldrijden
Tom Meeusen
Thibau Nys

Meer nieuws

Concurrentie? Welke concurrentie? Meteen stevige show op BK in Beringen

Concurrentie? Welke concurrentie? Meteen stevige show op BK in Beringen

12:30
Paul Herygers zegt het zoals het is: "Anders ben je gesjareld"

Paul Herygers zegt het zoals het is: "Anders ben je gesjareld"

11:30
BK-organisatie hakt knoop door over cross

BK-organisatie hakt knoop door over cross

09:30
Laura Verdonschot geeft op in laatste BK: dit heeft ze te zeggen

Laura Verdonschot geeft op in laatste BK: dit heeft ze te zeggen

09:00
Bart Wellens zeer duidelijk: "Dat moet gewoon"

Bart Wellens zeer duidelijk: "Dat moet gewoon"

07:30
Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

Van Baarle heeft héél duidelijke reden voor transfer: "Extreme trainingsvormen"

12:00
"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

"Remco Evenepoel is de tweede beste renner ter wereld"

10:30
Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

Bondscoach De Clercq: "Missen een superkampioen als hem"

08:30
Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

Herygers weet het zeker en zegt wie grootste uitdager van Nys wordt

07:00
Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

Zal ze iets terugdoen voor Kopecky? Wiebes is klaar en duidelijk

21:30
"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

"Levensgevaarlijk, het moet weg": Wellens ziet problemen voor BK veldrijden

20:00
'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

'Soudal Quick-Step kreeg dit bedrag voor vertrek Evenepoel, andere renner nog duurder'

20:30
De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

De valpartij te veel voor Van Aert? Bruyneel vreest voor einde veldritcarrière

19:00
Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

Schrik zit er nog altijd in voor BK veldrijden: Vervecken zegt wat grootste gevaar is

18:30
Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

Fleur Moors moet tevreden zijn met zilver op BK en geeft fout toe

18:00
Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

Schrikmoment voor "bijgelovige" Norbert Riberolle op BK: "Dat dacht ik toen"

17:00
Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

Verdonschot geeft op in laatste BK veldrijden, ploegleider komt met uitleg

16:30
Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

Einde in mineur voor Verdonschot, Norbert Riberolle wint strijd van Moors op BK

15:53
Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

Maakt Toon Aerts kans op Belgische titel? "Doet hij te veel"

15:00
Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

Roland Liboton vreest en waarschuwt Thibau Nys voor BK veldrijden

10/01
Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

Bruyneel vreest ergste voor Van Aert, maar ziet ook groot voordeel aan blessure

14:00
Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

Is het verantwoord? Sven Nys velt oordeel over BK-parcours

10/01
De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

De nieuwe Tom Boonen? Paul Magnier is klaar en duidelijk

10/01
Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

Wilde ook Jorgenson vertrekken bij Visma-Lease a Bike? Amerikaan doet boekje open

10/01
Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

Sven Nys maakt stevige analyse over zoon Thibau en ziet groot verschil met Van der Poel

10/01
Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

Jasper Stuyven geeft het eerlijk toe: "Heeft me frustraties bezorgd"

10/01
Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

Wie wordt Belgisch kampioene? Bondscoach noemt verassende naam

10/01
📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

📷 Vrouw van Eli Iserbyt reageert met emotioneel bericht op gedwongen afscheid

10/01
"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

"Ik vind dat toch raar": onbegrip bij Wellens over Belgische veldrittopper

10/01
'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

'Remco Evenepoel voegt nog extra wedstrijd toe aan zijn programma'

10/01
Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

Nieuwe carrière start snel na afscheid: Verdonschot onthult haar plannen

10/01
Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

Een mooie carrière? Albert velt oordeel over palmares Iserbyt

09/01
Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

Door Vingegaard? Zonneveld velt oordeel over onverwacht afscheid Yates

09/01
"Uitgesloten. Zou onverstandig zijn": Thibau Nys duidelijk voor Lidl-Trek

"Uitgesloten. Zou onverstandig zijn": Thibau Nys duidelijk voor Lidl-Trek

09/01
Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

Niet Verstrynge of Nys: Mettepenningen duidt wie vervanger Iserbyt moet worden

09/01
"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK

"De meest technische van het pak": De Clercq ziet gevaarlijke klant voor BK

09/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Eli Iserbyt Paul Herygers Thibau Nys Laura Verdonschot Remco Evenepoel Angelo De Clercq Lotte Kopecky Bart Wellens Sven Nys Toon Aerts Michael Vanthourenhout Johan Bruyneel Wout Van Aert Marion Norbert-Riberolle Niels Albert Tim Merlier Emiel Verstrynge Roland Liboton Jasper Stuyven Matteo Jorgenson

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved