Specialisten winden er geen doekjes op: "Kans groot dat het hele rare wedstrijd wordt"

Het BK in Beringen zou wel eens een hele rare koers kunnen opleveren. Het zijn niet onze woorden, maar die van een aantal kenners. Thibau Nys is dan misschien wel de favoriet, maar het zou heel andere kanten kunnen opgaan ook.

Een kampioenschap is sowieso altijd al een speciale race, maar zeker gezien de ondergrond en het parcours van Beringen zou het mogelijk nog eens veel spannender kunnen worden. Dat denkt toch alvast Tom Meeusen.

Rare race op komst in Beringen?

Die heeft in De Zondag in zijn kaarten laten kijken over de race en schuwt daarbij de grote woorden eigenlijk niet. "Voor alle andere wedstrijden kan een crosser zich op het parcours voorbereiden, maar dat is deze keer niet het geval."

"Er was geen sprake van. Niemand heeft een optimale aanloop gehad. Als dit BK in Zonhoven plaats zou vinden, dan hadden we voorspellingen kunnen doen. Nu durf ik dat niet. Het is zaak om zo rustig mogelijk te blijven."

Thibau Nys de topfavoriet?

"Want het kan een hele rare race worden", meent Meeusen. Of Thibau Nys dan de favoriet is? "Twee jaar geleden in Beringen was het dat ik voor de eerste keer echt onder de indruk was van een dominante Thibau", aldus Meeusen nog.



"Als hij het wedstrijdverloop zelf kan bepalen, dan is hij normaal gezien de beste bergop. Maar als er iets zou gebeuren, dan komt hij wel sneller in de problemen. Er zijn wel weinig Belgen die hem op dit moment in de problemen kunnen brengen."