Sven Vanthourenhout is streng: "Zien we te weinig van deze generatie"

Het BK voor beloften heeft een grote verrassing opgeleverd. Viktor Vandenberghe werd de uiteindelijke winnaar, voor de piepjonge Vanden Eynde. Wat mogen we van de beloften verwachten in de toekomst?

Sven Vanthourenhout is gewezen bondscoach van de Belgische nationale ploeg, ook wat het veldrijden betreft. En dus heeft hij ook wel nog heel wat kennis van zaken over de beloften van het Belgische gilde op dit moment.

Waar zien we de huidige beloften binnen vijf jaar?

Karl Vannieuwkerke bond bij Sporza de kat de bel aan na de pittige, maar leuke en spannende race die we te zien kregen. "Deze jongens over vier-vijf jaar, spreek jullie eens uit. Waar gaan ze staan?", vroeg hij aan de analisten.

Sven Nys opende de debatten: "Het is moeilijk te zeggen. Ik heb er heel veel zien komen, maar ook heel veel zien gaan. Sommigen komen pas later naar boven, anderen domineren meteen en gaan sneller naar de profs - denk aan Pidcock."

We mogen niet te streng zijn, maar ...

"Dat kaliber hebben we niet, maar ik denk wel dat ze top-10 zullen halen op termijn." Sven Vanthourenhout pikte meteen in: "Vanden Eynde zei zonet dat eerstejaars of derdejaars niets uitmaakt, maar als je het eens goed bekijkt ..."



"Een derde- of vierdejaarsbelofte zou toch moeten kunnen meerijden in een Superprestigewedstrijd en eens een dikke top-10 halen. Dit zien we te weinig met deze generatie, al kunnen ze nog groeien en mogen we ook niet te streng zijn."