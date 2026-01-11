Topfavoriet kraakt: Belgisch kampioenschap levert flinke verrassing op

Yordi Corsus was de topfavoriet vooraf en er werd ook gekeken naar onder meer Kay De Bruyckere en de piepjonge Arthur Van den Boer. Geen van allen zou uiteindelijk met de eindzege aan de haal gaan in Beringen.

Bij de beloften mannen gingen we op zoek naar een opvolger van Aaron Dockx. Topfavoriet Yordi Corsus was de eerste die zich écht roerde en uitpakte met een enorme sterke versnelling nog vrij vroeg in de race in Beringen.

Verrassingen troef in Beringen

Enkel ploegmaten De Brauwere en Vandenberghe konden aanvankelijk mee. Een trio van Pauwels Sauzen liet de rest achter op die manier, maar de race was nog niet gestreden. Vanden Eynde en De Bruyckere kwamen nog aansluiten.

Daarna was het eerst Viktor Vandenberghe en vervolgens Kay De Bruyckere die voorin aan de boom gingen schudden. Daarbij moest Corsus simpelweg passen bergop: de topfavoriet zou de prijs alvast niet gaan pakken.

Zeer boeiende slotronde

En ook Van den Boer was toen al gelost. In de slotronde moest ook De Bruyckere passen toen Vanden Eynde aan de boom ging schudden. Enkel Vandenberghe kon nog mee en nam op het einde zelfs met veel bravoure over.



Vanden Eynde sukkelde enkele ogenblikken met zijn klikpedaal en Vandenberghe was gaan vliegen, goed voor een zeer verrassende titel. Vanden Eynde en Sil De Brauwere vervolledigden het podium in Beringen zondagnamiddag.