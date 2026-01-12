Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

Mathieu van der Poel zal in Hulst opnieuw de grote topfavoriet zijn om wereldkampioen veldrijden te worden. Bondscoach Angelo De Clercq begrijpt dat Thibau Nys vindt dat hij weinig kans heeft om de Nederlander te kloppen.

Zonder Wout van Aert zal Thibau Nys het Belgische speerpunt zijn op het WK veldrijden in Hulst. De kersverse Belgische kampioen moet Mathieu van der Poel van een achtste regenboogtrui proberen te houden.

De Clercq begrijpt uitspraak van Nys

Zelf schat Nys die kansen echter klein in en ook Paul Herygers denkt dat er aan Van der Poel weinig te doen zal zijn. Bondscoach Angelo De Clercq begrijpt ook dat Nys zichzelf weinig kans geeft op de wereldtitel.

"Het zou oneerbiedig zijn richting Mathieu na een negen op negen en weer een straffe dominantie als we zeggen dat we hem willen kloppen", stelt de bondscoach dan ook bij Sporza. "Dat is niet aan de orde."

Kan Nys profiteren van slechte dag Van der Poel?

Toch hoopt De Clercq dat Nys de Nederlander zo lang mogelijk moet kunnen volgen. Nys moet volgens de bondscoach dan ook de ambitie hebben om weer op het podium te staan van het wereldkampioenschap.

"En je weet nooit dat Mathieu een mindere dag heeft en dat Nys toch op het hoogste schavotje belandt. Hoe dan ook hebben we een heel sterk team om naar Hulst af te zakken." De Clercq maakte zijn achtkoppige selectie voor het WK maandag bekend.