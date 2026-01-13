Gigantische druk op amper 25-jarige Belg: "Als ik niet top presteer, zit mijn loopbaan erop"

Henri Vandenabeele begint aan een beslissend seizoen bij Team Flanders‑Baloise. De renner benadrukt dat zijn sportieve toekomst op het spel staat.

Terugkeer na fysieke problemen

Vandenabeele geeft aan dat hij na een moeilijke periode opnieuw wil aanknopen met zijn vroegere niveau. En de druk is gigantisch groot, zo voegt hij er meteen aan toe. “Als ik dit jaar niet op hoog niveau presteer, zit mijn loopbaan erop”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De klimmer verwijst naar zijn overstap van Lotto‑Soudal U23 naar Team DSM, een keuze die volgens hem mogelijk te vroeg kwam. “Achteraf bekeken ben ik misschien iets te vroeg internationaal gegaan.”

Hij verduidelijkt dat zijn terugval volledig lichamelijk was, met onder meer long covid als bepalende factor. De eerste positieve testen van vorig jaar beschouwt hij als een teken van herstel, al merkt hij dat recuperatie nog niet volledig op het oude niveau zit.

Nieuwe omgeving bij Team Flanders‑Baloise

Binnen zijn nieuwe ploeg krijgt Vandenabeele een centrale rol. Hij werkt samen met renners die recent zijn aangesloten en moet mee richting geven aan het sportieve plan. “Ook het materiaal is top. Er gaat bij Team Flanders‑Baloise iets minder budget om, maar alles is tot in de puntjes in orde.”



Voor het sprintwerk rekent de ploeg op Tom Crabbe, die vorig seizoen doorbrak. Vandenabeele geeft aan dat de samenwerking binnen de groep vlot verloopt en dat hij zich goed voelt in de nieuwe omgeving. “Hier krijg ik een mooie kans om me te herlanceren. Ik moet er staan, want anders is mijn loopbaan voorbij”, besluit hij.