Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen

Na twee keer een mislukt voorjaar wil Arnaud De Lie eindelijk eens scoren. En de kopman van Lotto-Intermarché weet ook hoe hij daarin kan slagen.

Scoort De Lie voor Lotto-Intermarché in het voorjaar?

Na Gent-Wevelgem moest Arnaud De Lie de voorbije twee seizoenen telkens de pauzeknop indrukken en miste hij onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dit seizoen wil De Lie wel eens top zijn in het voorjaar.

De Lie hoopt eindelijk eens de benen te hebben die hij vaak heeft in het najaar ook in het voorjaar heeft. En hij weet ook hoe dat moet. "Door plezier te beleven aan het koersen. Het is zo dat ik er vorig jaar na de Tour bovenop ben gekomen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

De Lie legde zichzelf te veel druk op

De voorbije jaren legde De Lie zichzelf te veel druk op en verloor hij telkens het plezier in het koersen. Af en toe eens loslaten moet volgens De Lie dan ook kunnen. En hij vond ook een goed evenwicht tussen familie en koers.

Wanneer zal het voorjaar van De Lie dan geslaagd zijn? Als hij een voorjaar zonder grote problemen heeft. En dan doelt De Lie niet op valpartijen, want die maken volgens hem deel uit van de koers.

"Neen, ik wil gewoon aanwezig zijn in de koers en telkens bij de finish vaststellen dat ik er het maximale heb uitgehaald. En, opnieuw, plezier beleven aan mijn wedstrijden", besluit de voormalige Belgische kampioen nog.