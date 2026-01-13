Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen

Kan hij eindelijk scoren in het voorjaar? De Lie weet wat hij anders moet doen
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na twee keer een mislukt voorjaar wil Arnaud De Lie eindelijk eens scoren. En de kopman van Lotto-Intermarché weet ook hoe hij daarin kan slagen.

Scoort De Lie voor Lotto-Intermarché in het voorjaar?

Na Gent-Wevelgem moest Arnaud De Lie de voorbije twee seizoenen telkens de pauzeknop indrukken en miste hij onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dit seizoen wil De Lie wel eens top zijn in het voorjaar. 

De Lie hoopt eindelijk eens de benen te hebben die hij vaak heeft in het najaar ook in het voorjaar heeft. En hij weet ook hoe dat moet. "Door plezier te beleven aan het koersen. Het is zo dat ik er vorig jaar na de Tour bovenop ben gekomen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. 

De Lie legde zichzelf te veel druk op

De voorbije jaren legde De Lie zichzelf te veel druk op en verloor hij telkens het plezier in het koersen. Af en toe eens loslaten moet volgens De Lie dan ook kunnen. En hij vond ook een goed evenwicht tussen familie en koers. 

Wanneer zal het voorjaar van De Lie dan geslaagd zijn? Als hij een voorjaar zonder grote problemen heeft. En dan doelt De Lie niet op valpartijen, want die maken volgens hem deel uit van de koers. 

Lees ook... Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws
"Neen, ik wil gewoon aanwezig zijn in de koers en telkens bij de finish vaststellen dat ik er het maximale heb uitgehaald. En, opnieuw, plezier beleven aan mijn wedstrijden", besluit de voormalige Belgische kampioen nog. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Arnaud De Lie

Meer nieuws

Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

Dan toch! Dit zijn de twee grote rondes die Vingegaard in 2026 rijdt

15:00
Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

14:00
Pogacar en Van der Poel kloppen: Terpstra onthult hoe Soudal Quick-Step dat kan

Pogacar en Van der Poel kloppen: Terpstra onthult hoe Soudal Quick-Step dat kan

13:00
Schade groter dan gedacht? KNWU komt met uitleg over afwezige Pieterse

Schade groter dan gedacht? KNWU komt met uitleg over afwezige Pieterse

12:30
Laura Verdonschot geeft uitleg bij forfait voor WK veldrijden en zegt welke crossen ze nog rijdt

Laura Verdonschot geeft uitleg bij forfait voor WK veldrijden en zegt welke crossen ze nog rijdt

12:00
Van Aert reed al samen met hem: Belgisch talent tekent bij Visma-Lease a Bike

Van Aert reed al samen met hem: Belgisch talent tekent bij Visma-Lease a Bike

11:00
Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

Dromen van wereldtitel? Bondscoach onthult Belgische ambitie op WK veldrijden

10:00
Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

Eli Iserbyt is openhartig over afscheid: "Mijn levenswerk is weg"

09:00
Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

08:30
Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

Arnaud De Lie onthult reden enkelblessure én heeft goed en slecht nieuws

18:00
Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

Eerste zege sinds Europese titel: Toon Aerts zegt wat hij miste

08:00
Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

Na opgave op BK: Verdonschot hakt knoop door over WK-deelname

07:30
"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

"Praat achteraf": Bart Wellens gelooft Thibau Nys niet

07:00
Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

Belgian Cycling stelt vijfvoudig wereldkampioen aan als nieuwe bondscoach

21:30
📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

📷 Van der Poel deelt monstertraining, maar zal nieuwe sponsor wel tevreden zijn?

20:30
Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

Ondanks triomfen op BK: Mettepenningen blijft met Iserbyt in zijn hoofd zitten

20:00
Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

Bondscoach geeft Nys gelijk, maar ziet toch manier om Van der Poel te kloppen op WK

19:00
Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

Zorgt Van der Poel nog voor verrassing? Bondscoach komt met uitleg

18:30
Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

Ultieme poging bij Verstrynge en Roodhooft: bondscoach onthult wat hij deed

17:00
Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

Eerste zege als Europees kampioen: Toon Aerts spoelt mislukt BK door

16:30
📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

📷 Dikke en blauwe enkel: Wout van Aert deelt beelden van revalidatie

16:00
Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

Bart Wellens is kritisch en stelt zich vragen bij afscheid van Eli Iserbyt

12/01
Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

Maken sociale media de koers kapot? Ex-renner is triest en doet boekje open

12/01
📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

📷 Wout van Aert deelt uitstekend nieuws over revalidatie na enkelbreuk

12/01
Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

Met Nys als kopman: bondscoach maakt gehavende WK-selectie bekend

12/01
Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

Thibau Nys wil er niet van weten en wijst voorstel over WK af

12/01
'Geeft hij de Tour al op? Vingegaard heeft beslissing genomen'

'Geeft hij de Tour al op? Vingegaard heeft beslissing genomen'

12/01
Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

Kan Nys Van der Poel van de wereldtitel houden? Herygers twijfelt niet

12/01
Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

Vanthourenhout onthult hoe integratie Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe verloopt

12/01
Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

Laat hij het WK veldrijden schieten? Thibau Nys is klaar en duidelijk

12/01
Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

Veel spanning in slotronde van BK: Sven Nys onthult waarom

12/01
Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

Toon Aerts stelt teleur op BK veldrijden en is kritisch voor zichzelf

12/01
Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

Geen Verstrynge op WK veldrijden: Herygers geeft zijn ongezouten mening

12/01
Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

Thibau Nys laat zich uit over Olympische droom en heeft bedenkingen

12/01
Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

Nieuwe renner bij Soudal-Quick Step laat er geen enkele twijfel over bestaan: "Deze race wil ik winnen"

11/01
Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

Amper 15 procent kans op overleven: Belgische ex-prof spreekt na hersenbloeding

11/01

Meer nieuws

Populairste artikels

Thibau Nys Paul Herygers Emiel Verstrynge Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Eli Iserbyt Angelo De Clercq Wout Van Aert Laura Verdonschot Michael Vanthourenhout Jonas Vingegaard Rasmussen Bart Wellens Sven Vanthourenhout Arnaud De Lie Ilan Van Wilder Puck Pieterse Sven Nys Niki Terpstra Remco Evenepoel Davide Cimolai

Nieuwste reacties

Thierry D Thierry D over Visma-Lease a Bike in onzekerheid na val Van Aert: eerste indruk zaait twijfel over Zonhoven Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved