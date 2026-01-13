Laura Verdonschot geeft uitleg bij forfait voor WK veldrijden en zegt welke crossen ze nog rijdt

Laura Verdonschot zal geen laatste keer deelnemen aan het WK veldrijden. Na haar opgave op het BK veldrijden besliste ze zelf om af te zeggen.

Geen zesde en laatste deelname meer aan het wereldkampioenschap veldrijden voor Laura Verdonschot. De afscheidnemende renster moest zaterdag op het BK veldrijden al snel de remmen dichtknijpen.

Verdonschot had te veel last van haar blessure en heeft dan ook zelfs beslist om op 31 januari niet aan de start te komen van het WK veldrijden. Dat meldde ze meteen na het BK aan bondscoach Angelo De Clercq.

Verdonschot besliste zelf om WK niet meer te rijden

"Hij was dat van plan, om mij een mooi afscheid te gunnen. Als er nu nog beterschap zat in mijn prestaties of in mijn gevoel, was het anders, maar dat is gewoon niet het geval", zegt Verdonschot bij Het Nieuwsblad.

Want Verdonschot weet dat je op een WK 110% moet zijn, maar dat is allesbehalve het geval. Verdonschot wil er ook niet tussen rijden om de groep te vergoten om dan na drie ronden te moeten afstappen.

Programma Laura Verdonschot

Zondag in Benidorm komt Verdonschot aan de start, haar stage in Spanje was al geboekt. "Ik zou ook nog graag Lille (8 februari) en Oostmalle (22 februari) doen, omdat die crossen in mijn achtertuin gereden worden."