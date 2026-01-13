Naast de fiets Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee"

Nieuwe vlam van Ruben Van Gucht: "En die twee evenementen ga ik ook mee"

Op het Gala van de Gouden Schoen verscheen Ruben Van Gucht samen met Valentine Besard. Maar wie is die 20-jarige West-Vlaamse?

Professionele activiteiten en studieplanning

Besard combineert meerdere opdrachten en geeft aan dat haar aanwezigheid op de rode loper slechts één aspect van haar leven is. “Ik ben veel meer dan dat”, vertelt ze meteen in een interview met Het Laatste Nieuws.

Ze volgt een opleiding tot leerkracht Engels‑Geschiedenis. “Ik wil een diploma als zekerheid achter de hand hebben, want er zijn helaas maar weinig modellen die tot na hun dertigste een succesvolle carrière kunnen behouden.”

Naast haar examens staat ze de komende weken op twee grote evenementen. Ze geeft aan dat ze die samen met Ruben Van Gucht zal bijwonen en dat hij haar graag meeneemt. “Ik ga ook naar de Kastaars en de MIA’s met Ruben, hij heeft me graag aan zijn zijde.”

Ze verduidelijkt dat ze graag netwerkt en dat ze blij is dat ze dergelijke evenementen kan bijwonen. Haar professionele opdrachten blijven een belangrijk onderdeel van haar activiteiten. Ze geeft aan dat ze haar positie zelf heeft opgebouwd door discipline en inzet. “Ik heb inderdaad zelf gewerkt om te staan waar ik vandaag sta.”

Relatie-invulling en verwachtingen

De kennismaking met Van Gucht dateert van 2024. Ze geeft aan dat ze na eerdere negatieve ervaringen momenteel geen behoefte heeft aan een vaste label. “Nu wil ik me in eerste instantie amuseren en genieten van het leven, zonder meteen de serieuze term ‘koppel’ op ons te plakken.”

Besard benadrukt dat ze niet jaloers is en dat ze respect heeft voor verschillende relatievormen. Ze omschrijft Van Gucht als iemand die haar een veilig gevoel geeft. “Ruben is een heel zachtaardige man met enorm veel levenswijsheid, en dat mag ook wel eens gezegd worden in alle negativiteit die er al geweest is de voorbije weken”, besluit ze.

