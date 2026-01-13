"Nog geen concrete gesprekken": verliest Lotto-Intermarché twee grote namen?

De nieuwe structuur bij Lotto‑Intermarché biedt financiële ruimte, maar de middelen blijven beperkt. Tegelijk nadert voor enkele kopmannen een belangrijk beslissingsmoment voor hun toekomst.

Financiële context binnen de fusieploeg

De ploegpresentatie maakte duidelijk dat de samensmelting vooral stabiliteit moet brengen. De leiding benadrukt dat de middelen niet onbeperkt zijn en dat dit gevolgen heeft voor het behoud van toprenners. “Ons budget is niet verdubbeld, maar we staan wel sterker”, aldus CEO Jean-François Bourlart aan Het Laatste Nieuws.

De ploegleiding geeft aan dat de financiële basis weliswaar verbeterd is, maar dat er geen externe geldschieter is die grote manoeuvres mogelijk maakt. De ambitie om de middelen de komende jaren te verhogen blijft overeind. Die doelstelling wordt gezien als noodzakelijk om competitief te blijven.

Contractuele uitdagingen

Voor renners als Arnaud De Lie en Lennert Van Eetvelt loopt het contract af. Het mogelijke vertrek van beide kopmannen zou een zware klap betekenen voor de sportieve slagkracht. De ploeg bevestigt dat er intern al veel overleg is geweest over hun toekomst.

CEO Bourlart benadrukt dat het dossier prioriteit heeft. “Daar zijn we heel hard mee bezig”, klinkt het. De talentvolle kopmannen mogen zeker aan boord blijven, als er tenminste voldoende budget daarvoor beschikbaar is.

Van Eetvelt zelf geeft aan dat er rond zijn toekomst “nog geen concrete gesprekken gevoerd” zijn. Daarmee blijft zijn situatie voorlopig onduidelijk. De komende maanden zullen bepalend zijn voor de richting die beide renners kiezen.