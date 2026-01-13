Pogacar en Van der Poel kloppen: Terpstra onthult hoe Soudal Quick-Step dat kan

Soudal Quick-Step mikt in 2026 opnieuw wat meer op de voorjaarsklassiekers. Al moet The Wolfpack dan wel voorbij Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Eind 2018 trok Niki Terpstra de deur achter zich dicht bij The Wolfpack, maar nu is hij terug. Niet als renner, maar wel als ploegleider. Terpstra moet Soudal Quick-Step helpen om opnieuw te scoren in het klassieke voorjaar.

Soudal Quick-Step moet voorbij Pogacar en Van der Poel

Al zijn er met Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel wel twee toppers waar Soudal Quick-Step voorbij zal moeten. "Ze zijn te verslaan. Maar dat zal als groep moeten gebeuren", zegt Terpstra bij Sporza.

Individueel wordt het een moeilijk verhaal voor Soudal Quick-Step, maar Terpstra put onder meer moed uit de Amstel Gold Race van vorig jaar. Toen reed Pogacar alleen, maar werd hij nog bijgehaald door Evenepoel en Skjelmose.

Terpstra over tactische aanpak Soudal Quick-Step

En Terpstra weet ook al hoe Pogacar en Van der Poel geklopt kunnen worden. Als zij op 120 kilometer van de streep aanvallen, moet Soudal Quick-Step volgen. Want dan is de finale nog ver.



"Als je daar met genoeg mannen zit, kan je ouderwets om-en-om gaan of zorgen dat ze achter jou moeten rijden met ploegmaats in hun wiel. Dat moet je kunnen uitspelen, maar dan moeten er wel genoeg renners vooraan zitten."

