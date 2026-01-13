Schade groter dan gedacht? KNWU komt met uitleg over afwezige Pieterse

Geen derde Nederlandse titel voor Puck Pieterse, ze moest op het NK tevreden zijn met zilver. Pieterse kwam onderweg ten val en zal zondag niet aan de start komen in Benidorm.

Geen derde Nederlandse trui in vier jaar tijd voor Puck Pieterse, de Nederlandse moest tevreden zijn met zilver. Haar ploeggenote Ceylin Alvarado pakte zes jaar na haar eerste titel in 2020 opnieuw de Nederlandse titel.

Onderweg maakte Pieterse een stevige val. "Ik moet de schade nog opmeten. In koers rijd je op adrenaline, maar ik ben niet goed gevallen. Althans, dat denk ik", zei Pieterse na afloop bij In de Leiderstrui.

Geen Pieterse in Benidorm

Vooral de rug van Pieterse was geraakt. Zondag in Benidorm komt ze alvast niet in actie, Pieterse zit niet in de Nederlandse selectie voor de enige manche van de Wereldbeker op Spaanse bodem.

"Bij de dames is Puck Pieterse de opvallendste afwezige. Deze cross was voor haar in beginsel al geen onderdeel van haar wedstrijdkalender en ze kiest er dan ook voor om zich in Spanje te focussen op haar training", klinkt het op de website van de KNWU.



In het klassement van de Wereldbeker stond Pieterse pas zevende doordat ze de eerste drie manches oversloeg. Als ze op het WK in Hulst op de eerste startrij wil staan, zal Pieterse wel in de top acht moeten eindigen in de Wereldbeker.