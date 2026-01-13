"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven

"Treurig": Julian Alaphilippe kan er echt niet mee leven
Julian Alaphilippe blikt in een podcast terug op de evolutie van het moderne wielrennen. Hij benadrukt dat de toenemende focus op data niet alleen voordelen oplevert.

Data als dominante factor in de sport

Volgens Alaphilippe is de sport de voorbije jaren sterk veranderd door de nadruk op cijfers en metingen. “Het is soms ook wel een beetje triest om te zien. Als ik met sommige renners praat, dromen ze er niet meer van om wedstrijden te winnen”, vertelt de Fransman in de podcast Sigma Sports Unplugged.

Hij merkt op dat jonge renners steeds vaker tevreden zijn met goede testresultaten, terwijl de ambitie om koersen te winnen naar de achtergrond verschuift. De vijf‑minutentest wordt daarbij een doel op zich, wat volgens hem de essentie van de sport aantast.

Verschil tussen data gebruiken en erin leven

Alaphilippe maakt duidelijk dat hij data niet afwijst, maar dat het volgens hem niet mag bepalen hoe een renner leeft en denkt. “Ik weet van mezelf dat ik niet meer de beste renner ter wereld ben”, geeft hij meteen toe.

Hij benadrukt dat hij geen machine is en dat instinct en koersgevoel voor hem nog altijd bepalend zijn. In goede vorm kan hij volgens eigen zeggen nog steeds meestrijden in grote wedstrijden. De Fransman wijst erop dat het verschil vaak in het hoofd zit. “Als je heel erg over iets droomt, kan het uitkomen.” Voor hem blijft motivatie een cruciale factor, los van cijfers of testwaarden. De mentale ingesteldheid bepaalt volgens hem of een renner zijn doelen kan bereiken.


“Sommige coureurs kunnen niet zonder fietscomputer op pad. Als je alleen maar naar de cijfers staart, zie je ook niet meer de bomen om je heen of de lucht. Dat is wel een beetje treurig. Je verliest dan gewoon het plezier in het wielrennen”, besluit hij.

