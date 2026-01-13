Van Aert reed al samen met hem: Belgisch talent tekent bij Visma-Lease a Bike

Matisse Van Kerckhove (19) rijdt vanaf volgend jaar bij de WorldTour-ploeg van Visma-Lease a Bike. Hij tekende een contract tot eind 2028 bij de ploeg van Wout van Aert.

Van Kerckhove maakte indruk op Visma-Lease a Bike

Sinds vorig jaar rijdt Matisse Van Kerckhove voor de opleidingsploeg van Visma-Lease a Bike. Hij mocht ook al proeven van enkele profkoersen, zo reed hij samen met Wout van Aert de Deutschland Tour.

Bij de beloften greep Van Kerckhove in de Giro net naast de roze trui in de tijdrit op de eerste dag. Op het Europees kampioenschap tijdrijden pakte Van Kerckhove ook zilver en strandde hij op minder dan twee seconden van goud.

"Ondanks zijn beperkte ervaring als wegrenner, heeft hij op zeer korte tijd grote stappen gezet. Op fysiek vlak, maar ook als het gaat om persoonlijke en tactische ontwikkeling. Hij past zich makkelijk aan op een hoger niveau", zegt Head of Development Robbert de Groot.

Van Kerckhove over zijn dromen bij Visma-Lease a Bike

Dit jaar ligt de nadruk nog op de beloften, maar Van Kerckhove zal ook enkele koersen rijden met de profs. "Ik wil me ontwikkelen tot een sterke renner in de klassiekers, die ook een belangrijke rol kan spelen in tijdritten."



"Iemand die waardevol kan zijn voor het team in zware wedstrijden en tijdritten, en die stap voor stap leert hoe hij consistent kan presteren op WorldTour-niveau. Visma-Lease a Bike is voor mij de ideale omgeving om dat te doen. Het afgelopen jaar heb ik ervaren hoe sterk de focus ligt op voorbereiding en ontwikkeling. Die manier van werken past perfect bij mij."