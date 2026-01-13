Van Wilder wil profiteren van vertrek Evenepoel en onthult droom in de Tour

Ilan Van Wilder krijgt bij Soudal Quick-Step een prominentere rol door het vertrek van Remco Evenepoel. Hij wordt zelf kopman, maar dat wil niet zeggen dat Van Wilder plots een veelwinnaar zal worden.

De afgelopen vier jaar reed Ilan Van Wilder vooral in dienst van Remco Evenepoel, nu mag hij zelf zijn kans gaan. Die kreeg Van Wilder vorig jaar ook al, met enkele mooie resultaten tot gevolg in rittenkoersen.

Van Wilder meer kopman in 2026

Van Wilder werd tiende in Parijs-Nice, zesde in de Ronde van het Baskenland en achtste in de Ronde van Zwitserland. Dit jaar zal Van Wilder door het vertrek van Remco Evenepoel nog wat meer vrijheid krijgen.

Hij mikt onder meer op de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, de Ronde van het Baskenland en de klimklassiekers. "Het is niet omdat je kopman bent, dat je moet praten over alle koersen winnen. Je moet daar realistisch in zijn en ik ben dat", zegt Van Wilder bij Sporza.

Van Wilder droomt van ritzege in de Tour

Vorig jaar kon Van Wilder in het tweede deel van de Tour al zijn eigen kans gaan na de opgave van Evenepoel. Hij hielp toen zijn ploegmaat Valentin Paret-Peintre aan een ritzege met aankomst op de Mont Ventoux.



"Ooit zelf een rit winnen in de Tour zou enorm mooi zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de rollen ook eens omgedraaid kunnen worden. Want het zal niet de laatste keer geweest zijn dat we samen met elkaar op pad waren in de bergen."