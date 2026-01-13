Visma Lease a Bike maakt programma van Wout van Aert bekend

Wout van Aert heeft zijn wedstrijdplanning voor 2026 vastgelegd. Het schema toont een duidelijke focus op zowel het voorjaar als twee grote rondes.

Voorjaar met kasseien en Italiaans luik

Van Aert opent zijn seizoen in de Omloop Het Nieuwsblad en richt zich opnieuw op de klassieke periode. “In het voorjaar wil ik er staan van de Omloop Het Nieuwsblad tot en met Roubaix”, klinkt het bij Sporza.

Daarnaast kiest hij dit jaar bewust voor de Italiaanse wedstrijden. Zijn eerdere succes in Siena speelt daarbij mee. “Na mijn overwinning in Siena tijdens de afgelopen Giro d’Italia besefte ik dat Strade Bianche, ondanks de parcourswijzigingen, nog altijd goed bij mijn kwaliteiten past.”

Ook Milaan‑Sanremo blijft een vaste waarde in zijn programma. Van Aert benadrukt dat deze koersen voor hem tot de mooiste van het seizoen behoren en dat hij ze niet wil missen.

Monumenten en dubbele grote ronde

De klassieke monumenten blijven zijn belangrijkste doelen. “Uiteraard blijven monumenten als de Ronde van Vlaanderen, Parijs‑Roubaix en Milaan‑Sanremo de belangrijkste doelen van het seizoen.”

Binnen de ploeg is er veel vertrouwen in zijn ambities. “Wout heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ervan droomt om de Ronde of Roubaix te winnen”, aldus Grischa Niermann. Na het voorjaar volgt een combinatie van Tour en Vuelta. Over de Spaanse ronde klinkt Van Aert vastberaden: “Ik heb nog een rekening openstaan met de Vuelta.” In de Tour ondersteunt hij Jonas Vingegaard, terwijl hij in de Vuelta een leidende rol krijgt. De ploeg ziet in hem een belangrijke troef in meerdere wedstrijden.





Programma Wout van Aert in 2026

28/02: Omloop Het Nieuwsblad

01/03: Kuurne‑Brussel‑Kuurne (x)

07/03: Strade Bianche

09‑15/03: Tirreno‑Adriatico

21/03: Milaan‑Sanremo

27/03: E3 Saxo Classic

29/03: In Flanders Fields (x)

01/04: Dwars door Vlaanderen (x)

05/04: Ronde van Vlaanderen

12/04: Parijs‑Roubaix

04‑26/07: Tour de France

22/08‑11/09: Vuelta a España

De koersen met een x zijn nog niet officieel bevestigd.