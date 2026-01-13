Widar zegt waar het op staat: "Iedereen denkt dat van mij, maar ik hou meer van wat anders"

Jarno Widar blikt vooruit op zijn eerste jaar als profrenner. Hij houdt de verwachtingen bewust beperkt en benadrukt dat zijn focus verschuift.

Voorbereiding op het nieuwe seizoen

Widar heeft als belofte een indrukwekkende erelijst opgebouwd, maar hij geeft aan dat dit voor zijn profdebuut weinig betekenis heeft. “Nog niet te veel. Ik wil het seizoen vooral veilig proberen door te komen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Hij verduidelijkt dat hij duidelijke doelen voor ogen heeft en dat zijn overstap naar de profs bewust is gemaakt. Grote wedstrijden staan op zijn programma, waarbij hij aangeeft dat een minder ambitieus wedstrijdniveau geen optie was.

Debuut in een grote ronde

De vraag hoe zijn eerste deelname aan een grote ronde zal verlopen, blijft voor hem open. Hij merkt op dat de buitenwereld hem vooral ziet als een renner voor rittenkoersen. “Rondewerk? Da’s wat iedereen van mij verwacht.”

Widar benadrukt echter dat zijn voorkeur elders ligt. Hij verwijst naar de Waalse klassiekers als wedstrijden die hem meer aanspreken. Hij stelt dat hij daarin hoopt te groeien, al blijft onzeker of dat haalbaar is.

De renner geeft aan dat de beeldvorming rond zijn capaciteiten niet volledig overeenkomt met zijn eigen ambities. “Als ik zo de gazetten lees, denkt iedereen dat ik een ronderenner wil worden, maar ik hou meer van de Waalse klassiekers”, besluit hij.





Hij wijst erop dat prestaties in U23-rittenkoersen geen garantie bieden voor succes in grote rondes. De beperkte duur van die wedstrijden maakt vergelijking volgens hem moeilijk. “Ik start nu bij de profs, en de tellers staan weer op nul.”