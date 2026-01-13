Zeven weken later: crosser (18) kent verdict na hartproblemen

Ryan Laenen heeft na weken verplichte rust opnieuw perspectief. De jonge crosser kreeg sneller dan verwacht toestemming om te trainen.

Sneller herstel dan voorzien

Zeven weken geleden kreeg Laenen te horen dat hij onmiddellijk moest stoppen met sporten. De oorzaak was vocht in het hartzakje na een infectie. “De signalen waren goed, maar dat ik nu al zou mogen hervatten, is toch buiten verwachting”, vertelt hij ondertussen in Het Belang van Limburg.

De dokters legden hem strikte beperkingen tijdens de herstelperiode op. Hij mocht zijn hartslag nauwelijks laten stijgen en elke vorm van inspanning werd afgeraden. Laenen benadrukt dat hij die richtlijnen nauwgezet volgde om volledig te herstellen.

Heropbouw na volledige stilstand

Door de verplichte rustperiode heeft hij zeven weken niet getraind. “Conditioneel sta ik nu dan ook op nul.” Samen met trainer Dennis Vanendert werd een opbouwschema uitgewerkt. Hoewel een rentree eind februari theoretisch mogelijk zou zijn, kiest hij voor een langere voorbereiding van minstens drie maanden. Daarna wil hij opnieuw wedstrijden rijden, zowel in het mountainbiken als op de weg.

Laenen ziet het wegwerk als een goede basis richting het volgende veldritseizoen. “Als ik een wielercarrière wil uitbouwen, zal het in de cross moeten gebeuren.” Volgens hem is de concurrentie in het mountainbiken bijzonder zwaar, waardoor doorstromen naar een profteam moeilijk is. In het veldrijden heeft hij al aangetoond dat hij competitief kan zijn.


Afgelopen weekend volgde hij het BK in Beringen vanaf de zijlijn. “Een beetje met pijn in het hart. Figuurlijk dit keer”, besluit hij. Hij geeft aan dat hij in goede vorm zat toen hij moest stoppen en dat het oorspronkelijke plan verdere progressie voorzag. Toch legt hij zich neer bij de situatie en benadrukt dat volledig herstel het belangrijkste blijft.

Thibau Nys Paul Herygers Angelo De Clercq Wout Van Aert Arnaud De Lie Toon Aerts Laura Verdonschot Mathieu Van Der Poel Emiel Verstrynge Eli Iserbyt Jonas Vingegaard Rasmussen Bart Wellens Gerben De Knegt Christoph Roodhooft Dylan Van Baarle Theo Bos Sven Nys Sven Vanthourenhout Ilan Van Wilder Remco Evenepoel

