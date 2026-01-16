📷 Tour 2027: kans voor sprinters op geel in Edinburgh en stevige derde etappe in Wales

De Tour de France gaat in 2027 van start in Groot-Brittannië. Organisator ASO heeft nu meer details gegeven over de eerste drie etappes.

Het is nog bijna een half jaar wachten op de Tour van dit jaar, die van start gaat in Barcelona, maar ook volgend jaar gaat de Tour niet van start in Frankrijk. Dan trekt het peloton zich op gang in het Schotse Edinburgh.

Kans voor sprinters op gele trui

Dat was al langer bekend, maar organisator ASO heeft nu ook de details bekendgemaakt van de eerste drie etappes. Vanuit Edinburgh gaat het in de eerste etappe richting Carlisle, waar de sprinters een kans krijgen om de eerste gele trui te pakken.

De tweede etappe is al iets uitdagender en trekt door het Lake District van Keswick naar Liverpool. Onderweg zijn er vijf klimmetjes, maar de finale lijkt wel relatief vlak en zou dus opnieuw voor de sprinters kunnen worden.

Lastige derde etappe in Wales

Dat zal niet het geval zijn in de derde etappe, die in Wales wordt gereden. Van Welshpool gaat het richting Cardiff, op zo'n twaalf kilometer van de streep zit de klim van Caerphilly (2 kilometer aan 8,1%).

"De route die we voorstellen, weerspiegelt zowel de schoonheid als de diversiteit van Groot-Brittannië", zegt Tourdirecteur Christian Prud'homme. "De Britten hebben de Tour altijd met veel passie en trots ontvangen."





