Vanmarcke verhelpt gat in de markt: "Heb de tekortkomingen gezien"
Met Cyclone heeft Sep Vanmarcke weer een nieuw project waar hij zich volop achter schaart. Onder deze merknaam heeft het bedrijf Cyclosonic lichte loopfietsen van 3,69 kilogram voor kinderen van 2 tot 4 jaar op de markt gebracht. Dries Dauwe en Sep Vanmarcke zijn de drijvende krachten hierachter.

Dat raakte rond de jaarwisseling bekend en samen hadden ze afgelopen weekend ook een stand op Velofollies. De ideale gelegenheid voor ons om het met Vanmarcke hierover te hebben. "Vorige winter was Dries op een event waar ik ging spreken. Hij heeft daar het balletje laten rollen. We hebben verder contact gehouden. In een eerste fase zei ik: ik ga afwachten, mijn wereld is wat aan het veranderen."

Vanmarcke ging al instappen in Cyclelink, een ander initiatief. "Het bleef wel in mijn hoofd zitten. Ik heb dan zelf opnieuw contact opgenomen en er was nog altijd interesse. Dan hebben we elkaar snel gevonden. We zijn dan officieel met elkaar in zee gegaan, het duurde nog iets langer voor we het publiek maakten. We zijn al een tijdje samen aan het werken."

De voormalige wielerprof laat duidelijk blijken waarom hij dit werk zo'n warm hart toedraagt. "Het triggert mij om goede fietsjes voor de kinderen op de markt te brengen. Bij de kindjes die zot zijn van de koers, hoor ik dit weekend dat er een gebrek is aan zulke fietsjes. Het had bij mijn kinderen fantastisch geweest als ze met zoiets hadden kunnen rondrijden toen ze kleiner waren."

Vanmarcke is één en al lof voor Dries Dauwe als bedenker van het idee. "Dries is heel vindingrijk en creatief. Hij heeft veel goede ideeën. Het is een goede ervaring voor mij om met hem samen te werken. Mijn kinderen zijn al iets ouder dan die van hem. We werken ook aan fietsen voor iets oudere leeftijd. Ons doel is om kinderen tot de lagere school te voorzien van Cyclone-fietsjes."

Door het ouderschap denkt Vanmarcke al langer na over de mogelijkheden voor jonge kinderen. "Ik heb bij mijn kinderen kunnen zien wat de tekortkomingen kunnen zijn aan een fiets. De beleving van de koersfiets is er niet echt bij alle merken en niet op die manier. Dries merkte het ook: hij vond het allemaal niet licht en niet cool genoeg." Dit kan anders en beter, waardoor ze zich nu richten op de uitbouw van hun start-up. 

