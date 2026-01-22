Aanbiedingen op tafel voor werkloze Julien Vermote: "Maar ik heb die mindset niet"

Julien Vermote zit momenteel zonder ploeg. Hij houdt alle opties open, maar blijft realistisch over de toekomst binnen en buiten het peloton.

Zoektocht zonder tijdsdruk

Vermote heeft voorlopig geen contract en legt zichzelf geen harde deadline op. Hij blijft trainen om zijn ritme te behouden en om niet abrupt te stoppen met zijn sportieve levensstijl. “Maar ik sta er wel nuchter en realistisch in”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Die aanpak moet hem fit houden zolang de zoektocht loopt. Samen met zijn broer bekijkt hij welke mogelijkheden er zijn. Hij wil echter enkel instappen in een project dat aansluit bij zijn ambities. “Ik mik op het hoogste niveau. De grote, meest prestigieuze wedstrijden.” Dat betekent dat hij niet zomaar elke aanbieding overweegt.

Er liggen voorstellen vanuit de gravelwereld, maar hij voelt zich daar niet volledig in thuis. “Fysiek moet mij dat liggen, hard en lang stampen, kan ik. Maar ik heb niet de gravel‑mindset van een individuele renner.” Daardoor blijft zijn focus op de wegkoersen gericht.

Alternatieven naast de fiets

Financiële druk speelt voor Vermote geen rol. Hij heeft een concreet alternatief via het trainingscentrum van zijn broer. “Ondertussen werken daar veertig mensen. Niet allemaal voltijds weliswaar, maar er is de hele week bezetting van orthopedisten, kinesisten, personal trainers, voedingsspecialisten, radiologen, cardiologen....” De groei van het centrum zorgt voor voldoende werk.

Daarnaast is er ook de fietswinkel die door twee verkopers wordt bemand. De combinatie van sportieve en medische activiteiten biedt hem een stabiele basis buiten het wielrennen. Het geeft hem de zekerheid dat hij niet zonder perspectief valt. Mocht er geen ploeg meer komen, dan ziet hij dat niet als een val in het niets.





“Er is zeker een alternatief, wat mentaal wel goed is in mijn huidige situatie”, besluit hij. Hij blijft openstaan voor beide richtingen. “Er wachten mij ook uitdagingen naast de fiets. Wordt het dat, of toch nog blijven koersen? Het zal de komende weken wel zichzelf uitwijzen.”