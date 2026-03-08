De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

José De Cauwer heeft genoeg gezien om conclusies te trekken. Hij denkt dat Wout van Aert wel klaar zal geraken om een goed voorjaar te rijden.

Dat is de optimistische blik van De Cauwer na de tiende plaats van Van Aert in de Strade Bianche. Zo blijft de reeks van Van Aert om in de Strade nooit buiten de top tien te eindigen duren. Belangrijker is wellicht dat hij voor het eerst weer een harde wegkoers heeft meegemaakt. Die heeft hij afgewerkt op karakter en daar zal hij beter van worden.

"Hij heeft een goede basis", stelt De Cauwer vast in zijn analyse bij Sporza. Vooraf had de voormalige bondscoach ook aangekondigd dat dit was wat hij wilde zien van Van Aert. Dat zal zijn ploeg geruststellen dat het geleverde werk in de winter wel degelijk voldoende is geweest om daar later hopelijk de vruchten van te plukken.

Nog niet de beste Van Aert

Laat ons wel wezen: het is niet dat Van Aert op de beklimmingen fluks naar boven reed, maar het was dan ook boksen op de rand zijn gewichtsklasse. "Het is nog niet de Wout van Aert die we hier ooit bezig gezien hebben op dit parcours. Maar in ieder geval denk ik dat hij hier heel blij mee zal zijn." Van Aert zei zelf dat hij tevreden moest zijn.

Van Aert heeft nu met de Samyn Classic en de Strade Bianche twee koersen in de benen. Aan de Strade zal hij natuurlijk veel meer gehad hebben. Nu is het kwestie om de vorm nog te verbeteren met meer wedstrijdritme. "Als daar dan nog de Tirreno bijkomt, dan moet Van Aert klaar zijn om een heel goed klassiek voorjaar te rijden."

Nu mag Van Aert niets meer overkomen

Lees ook... Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert›

José De Cauwer voegt er wel de voorwaarde aan toe dat er dan niets meer 'op Van Aert zijn pad mag komen'. Daar bedoelt hij natuurlijk mee dat hij nu geen blessures of ziektes meer mag oplopen in aanloop naar Milaan-Sanremo.