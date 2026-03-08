Bakelants meent dat Soudal Quick-Step vreemde keuze heeft gemaakt

Jan Bakelants vindt dat Soudal Quick-Step een vreemde keuze heeft gemaakt. Dat heeft hij laten vallen na de openingsrit van Parijs-Nice.

Bakelants was co-commentator tijdens de VRT-uitzending van die openingsetappe. Hij zag Luke Lamperti naar de overwinning spurten. Het was de eerste zege in de WorldTour voor de 23-jarige Amerikaan. Een belangrijke mijlpaal dus.

Lamperti rijdt nu voor EF maar kwam vorig seizoen nog uit voor Soudal Quick-Step. Hij was in 2025 goed voor podiumplaatsen in Bredene Koksijde en Nokere Koerse. Bakelants vond het dus bizar dat Soudal Quick-Step een jonge renner die dat toch al had laten zien liet vertrekken.

Lamperti kende behoorlijk openingsweekend

Dit jaar reed Lamperti ook twee keer top tien in het Vlaamse openingsweekend, in de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne. Het is dus duidelijk wel een renner met inhoud en potentieel. Hij lijkt dus een type dat Soudal Quick-Step ook nog zou kunnen gebruiken.

Bij de Wolfpack hebben ze natuurlijk besloten om hun klassieke kern stevig te versterken. Dat deden ze door mannen als Jasper Stuyven en Dylan van Baarle binnen te halen. Dat zijn toch grote namen met al meer adelbrieven.

Van Soudal Quick-Step naar Amerikaans team

Dat kan er dus voor gezorgd hebben dat de plaatsjes duur werden voor iemand als Lamperti. Bovendien is het wel aannemelijk dat Lamperti zelf als Amerikaan graag bij een Amerikaanse ploeg ging rijden. We gaan in elk geval zijn verdere ontwikkeling op de voet blijven volgen.