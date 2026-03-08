Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update
Foto: © photonews

Lotto-Intermarché heeft belangrijk nieuws gemeld over Lennert Van Eetvelt. Na een val in de Strade Bianche kan hij toch starten in Tirreno-Adriatico.

Van Eetvelt mocht na een prima UAE Tour wel met enige verwachtingen beginnen aan de Strade Bianche. Philippe Gilbert dacht zelfs dat hij de beste Belg zou zijn in de Italiaanse eendagskoers. Gilbert schatte zijn vorm hoger in dan die van Van Aert. Van Eetvelt heeft echter zijn kansen niet kunnen verdedigen vanwege een valpartij.

Dat was nochtans niet op beeld te zien, maar zijn ploeg laat weten dat er wel degelijk sprake was van een valpartij. "Lennert Van Eetvelt is gisteren ten val gekomen in de Strade Bianche na 100 kilometers koers", meldt Lotto-Intermarché via social medianetwerk X. "Als gevolg hiervan heeft hij verwondingen opgelopen aan zijn rechterknie."

Start Tirreno-Adriatico maandag

Deze pijn aan de knie heeft Van Eetvelt gedwongen om op te geven. Hij kreeg dus een DNF achter zijn naam. Net zoals bij veel renners in het peloton was het plan van Van Eetvelt om de Strade Bianche te combineren met de Tirreno-Adriatico. De start van de Tirreno vindt echter maandag al plaats: er was dus weinig tijd om te herstellen.

Toch komt zijn deelname aan de Tirreno-Adriatico niet in gevaar. Het nieuws van Lotto-Intermarché over Van Eetvelt is dus gemengd. "Hij heeft vandaag een trainingssessie kunnen afwerken en hij had een goed gevoel op de fiets. In overleg met de renner hebben we dus beslist dat hij morgen aan de start zal komen", rondt Lotto de boodschap af.

Van Eetvelt moet na val geen forfait geven


Gelukkig brengt de val van Van Eetvelt dus geen extra opdoffer met zich mee met het oog op Tirreno-Adriatico. Als hij op honderd procent van zijn kunnen kan presteren, is hij toch een renner die mooie dingen moet kunnen laten zien. 

