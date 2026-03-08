Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

Een nieuwe wielersensatie is gearriveerd. Ja, Pogacar won weer de Strade Bianche. Toch was de bevestiging van Paul Seixas als wielertopper misschien wel wat het meeste bijblijft.

Iedereen weet dat het Franse toptalent een mooie toekomst voor zich heeft. Als 19-jarige had hij al genoeg bewezen. Na de Strade Bianche kunnen we echter stellen: hij behoort nu al tot dat clubje van de beste renners ter wereld. Hij probeerde te reageren op de demarrage van Pogacar en nam daarna heel erg veel hooi op zijn vork.

"Tadej Pogacar stak er echt bovenuit", was Seixas eerlijk in zijn flashinterview. "Ik zag hem vertrekken. Toen hij zag dat ik dichterbij kwam, versnelde hij opnieuw. Ik denk dat hij beheerst reed, terwijl ik volle bak ging", beseft Seixas dat er nog een verschil is. "Voila, zo is het nu eenmaal. Hij is een van de beste renners aller tijden. Dat moet je respecteren."

Del Toro probeerde Seixas te blokkeren

De renner van Decathlon CMA GM kwam wel nog eens terug op wat er achter de rug van Pogacar gebeurde. "Ik probeerde Pidcock te volgen en Del Toro probeerde me te blokkeren. Niet één of twee keer, maar drie keer", fileerde hij de actie van de ploegmaat van Pogacar. Dat was toch niet netjes. "Ik zat vast en dat was het spel dat ze wilden spelen."

« Il gérait, moi j’étais à fond ! » 😅



La réaction de Paul Seixas après sa superbe deuxième place sur les Strade Bianche #LesRP pic.twitter.com/6Ug7AyL23V — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2026

In de finale sprong Seixas wel nog weg uit de achtervolgende groep en wie ging met hem op pad? Juist, Isaac del Toro. De Mexicaan werkte echter niet mee. Daar had Seixas dan weer wel begrip voor, omdat Pogacar nog voor hen uitreed. Daar kon Del Toro zich achter verstoppen, maar in het slot schudde Seixas hem toch nog van zich af.





Seixas pakt de tweede plaats

Zo werd het wel degelijk Seixas die de tweede plaats pakte en nam Del Toro genoegen met de derde plek. Reden tot feesten genoeg natuurlijk bij UAE Team Emirates-XRG, maar die ene actie had misschien toch niet gehoeven.