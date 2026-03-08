Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Hoe goed is de vorm van Wout van Aert nu echt? Het blijft niet eenvoudig om dat helemaal juist in te schatten.

Over zijn deelname aan de Samyn Classic kunnen we eigenlijk weinig zeggen. In de Strade Bianche hebben we Van Aert wel zien op zijn tanden bijten, kopbeurten pakken als het kon aan de voet van beklimmingen etc. Kortom: hij reed die wedstrijd zoals hij ze moest rijden en heeft er een tiende plaats in de einduitslag aan overgehouden.

Wat is dat dan waard en wat zegt het over zijn vorm? Thomas De Gendt is als voormalig profwielrenner wel goed geplaatst om hier zijn mening over te geven. "Het is een koers van 4000 hoogtemeters, hè", zegt hij bij Café Koers, de podcast van Het Nieuwsblad. Dat is niet het exacte cijfer, maar het komt wel behoorlijk goed in de buurt.

Gewicht van de renners bepalend

"Wout van Aert is nu geen coureur van 70 kilo, het is er eentje van richting de 80", kijkt De Gendt ook naar het gewicht van de renners. Dat moet inderdaad wel mee in overweging genomen worden op zo'n zwaar parcours. Heel veel renners die mee de finale kleuren kunnen immers toch als lichtgewicht omschreven worden en dat is WVA niet.

Van Aert en ook Gianni Vermeersch waren op dat vlak enkele van de uitzonderingen in de editie van 2026. De Gendt vindt dat Van Aert best tevreden mag zijn met wat hij heeft laten zien. "Na zijn enkelbreuk en ziekte wordt hij wel tiende in een hele zware koers. Hij zakt er een beetje door op het einde, wat op zich niet verwonderlijk is."

Van Aert volgens De Gendt goed in vorm

Laat ons toch ook maar mee in rekening nemen dat het toch weer geen ideale voorbereiding op het wegseizoen geweest is voor Van Aert. "Gezien wat hij deze winter al heeft meegemaakt is hij gewoon goed in vorm."