Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

Wout van Aert kiest in de winter traditiegetrouw voor de cross. Maar commentator Karl Vannieuwkerke legt een ander voorstel op tafel.

Blessureleed bij Wout van Aert

Wout van Aert is en blijft een crosser. Daarom zien we onze landgenoot ook elke winter weer het veld induiken, in de eerste plaats omdat het zijn grote liefde is en hij het zo graag doet.

Maar deze winter kostte het hem een breukje in de enkel, waardoor zijn voorbereiding op het nieuwe wegseizoen opnieuw verstoord werd. En dat is lang niet het enige.

Van Aert krijgt meer dan eens af te rekenen met blessures. Daarom blijft het telkens weer zoeken of hij zijn oude niveau van vroeger kan terugvinden.

Overwinteren in Spanje

“Zou de warmte hem deugd kunnen doen? Ook in de winter? Dan heb ik het over een verhuis naar Spanje met zijn vrouw en kinderen. Dan kan hij daar het seizoen voorbereiden”, doet Karl Vannieuwkerke op Sporza een voorstel.

“Daar is al zoveel over gesproken. Als hij dat had willen doen, dan had hij dat al moeten doen. Al is het nooit te laat. En ja, het zou hem zeker deugd doen”, is José De Cauwer overtuigd.