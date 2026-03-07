Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Wout van Aert kiest in de winter traditiegetrouw voor de cross. Maar commentator Karl Vannieuwkerke legt een ander voorstel op tafel.

Blessureleed bij Wout van Aert

Wout van Aert is en blijft een crosser. Daarom zien we onze landgenoot ook elke winter weer het veld induiken, in de eerste plaats omdat het zijn grote liefde is en hij het zo graag doet.

Maar deze winter kostte het hem een breukje in de enkel, waardoor zijn voorbereiding op het nieuwe wegseizoen opnieuw verstoord werd. En dat is lang niet het enige.

Van Aert krijgt meer dan eens af te rekenen met blessures. Daarom blijft het telkens weer zoeken of hij zijn oude niveau van vroeger kan terugvinden.

Overwinteren in Spanje

“Zou de warmte hem deugd kunnen doen? Ook in de winter? Dan heb ik het over een verhuis naar Spanje met zijn vrouw en kinderen. Dan kan hij daar het seizoen voorbereiden”, doet Karl Vannieuwkerke op Sporza een voorstel.

Lees ook... Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"
“Daar is al zoveel over gesproken. Als hij dat had willen doen, dan had hij dat al moeten doen. Al is het nooit te laat. En ja, het zou hem zeker deugd doen”, is José De Cauwer overtuigd.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Wout Van Aert

Meer nieuws

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

16:00
"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

18:00
"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

20:30
"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

20:00
Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

19:00
Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

18:30
Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

10:00
Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

13:00
Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

17:00
Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

16:40
Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

14:00
Van Aert spreekt open over twijfels en wil vermijden dat hij op een oneerbiedige manier overkomt

Van Aert spreekt open over twijfels en wil vermijden dat hij op een oneerbiedige manier overkomt

07:30
Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

15:00
Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

12:00
🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

13:15
'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

12:30
De Cauwer zet iedereen met de voeten op de grond over Van Aert

De Cauwer zet iedereen met de voeten op de grond over Van Aert

08:00
De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

11:00
Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

09:00
Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn

Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn

06/03
Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

08:30
Pogacar geen topfavoriet voor Strade Bianche: Gilbert zet één renner boven hem

Pogacar geen topfavoriet voor Strade Bianche: Gilbert zet één renner boven hem

07:00
Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche

Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche

06/03
Jonas Vingegaard ziet twee concurrenten afhaken voor Parijs-Nice

Jonas Vingegaard ziet twee concurrenten afhaken voor Parijs-Nice

06/03
"Pogacar wil dat niet": ploegmaat dreigt grootste gevaar te worden in Strade Bianche

"Pogacar wil dat niet": ploegmaat dreigt grootste gevaar te worden in Strade Bianche

06/03
🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

06/03
Lotte Kopecky onzeker voor Strade Bianche: twee duidelijke oorzaken

Lotte Kopecky onzeker voor Strade Bianche: twee duidelijke oorzaken

06/03
Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord

Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord

06/03
Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

06/03
OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

06/03
Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

06/03
Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

06/03
Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

06/03
Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

06/03
Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

06/03
Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

06/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Cian Uijtdebroeks Gianni Vermeersch Fabian Cancellara Patrick Lefevere Tom Boonen Demi Vollering Philippe Gilbert Jose De Cauwer Victor Campenaerts Sven Vanthourenhout Thomas De Gendt Chris Horner Tibor Del Grosso Klaas Lodewyck

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved