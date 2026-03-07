"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

Tadej Pogacar heeft voor een opvallende nieuwe haarkleur gekozen. En dat zorgt meteen voor een wel heel opvallende vergelijking.

Pogacar gelijkt op Eminem

Tadej Pogacar verscheen in Siena met een opvallende witte haardos. “Ik heb er al complimenten over gekregen”, vertelde de Sloveen aan VTM NIEUWS. “Waarom ook niet, hè? Misschien houd ik het wel zo.”

En daar heeft hij ook een goede reden voor. “Ik ben een grote fan van Slim Shady (beter bekend als de rapper ‘Eminem’. Het was de eerste muziek die ik downloadde op een gsm wanneer ik naar koersen ging.”

Geen gelijkenis

De haarkleur mag dan enige gelijkenis hebben, veel verder wil Pogacar hoe dan ook niet gaan. “Neen, neen. We zien er helemaal anders uit. De neus, de ogen, de kin, ... Alles is anders.”

Pogacar ging vandaag van start in de Strade Bianche. Hij won het Italiaanse Monument de voorbije twee keer en wil graag uitpakken met een drie op drie.

Aan Wout van Aert om daar een stokje voor te steken, al is dat helemaal geen gemakkelijke opdracht. Uitkijken in welke vorm de Sloveen dit jaar al zit...