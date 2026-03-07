"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks verliet afgelopen winter Visma Lease a Bike. Hij beproeft nu zijn geluk bij Movistar.

Uijtdebroeks rijdt voor Movistar

Cian Uijtdebroeks trok voor de tweede keer in zijn carrière voor het einde van zijn contract de deur achter zich dicht bij zijn ploeg. Zogezegd omdat hij te weinig inspraak kreeg in zijn doelen en de methodes om die te halen.

“Ik had vorig jaar weinig contact met Cian, maar genoeg om vast te stellen dat hij wel inspraak had in zijn trainingen en stages. Hij heeft weinig ploegstages afgewerkt en is vaak alleen op hoogtestage gegaan”, klinkt het bij Victor Campenaerts in Het Laatste Nieuws.

Dat mocht van de ploeg, maar bij Visma Lease a Bike draait het vooral om samen winnen. “Daarom gaan wij ook met z'n allen samen op hoogtestage. Dat is niet omdat ze denken dat die timing voor iedereen exact het beste is, maar als je dat samen doet, krijg je een hechtere groep en gaat iedereen voor elkaar door het vuur.”

Geen koffiepauzes

Uijtdebroeks ging liever voor zichzelf trainen. Hij wilde geen compromissen maken en als hij dan toch met de volledige ploeg aan de slag was, dan kwam hij soms vrij hard uit de hoek.

“Wanneer wij op een rustdag een koffie gingen drinken, zag hij geen meerwaarde in een koffiepauze en wou hij liever anderhalf uur aan één stuk rijden”, aldus Campenaerts.

Al gelooft hij niet dat dit zo slecht was. “Misschien konden wij de voorbije twee jaar de Tour niet winnen, omdat wij op training soms stopten voor koffie, maar ik betwijfel of dat de reden is”, lacht Campenaerts, die hoopt dat het voor Uijtdebroeks bij Movistar wel lukt.

