Wanneer is voorjaar Mathieu van der Poel geslaagd? Broer David geeft zijn ongezouten mening

Foto: © photonews

De overwinning van Mathieu van der Poel in de Omloop moet een opstapje zijn naar meer. Wanneer mag hij zijn voorjaar geslaagd noemen?

Die laatste vraag kreeg David van der Poel onlangs voorgeschoteld in de podcast Sporza Daily. "Goh, da's altijd moeilijk te zeggen. Zonder overwinning in een grote wedstrijd zal het altijd een beetje teleurstellend zijn. Of dan zal de perceptie zijn dat het teleurstellend is, ook al hoeft dat niet per se zo te zijn." Soms is realiteit en perceptie niet hetzelfde.

Toch wil David van der Poel zich daar niet helemaal achter verstoppen. De oudere broer van Mathieu komt wel degelijk met een concrete voorwaarde. "Als hij terug een Monument kan winnen dit jaar, denk ik dat het jaar al geslaagd is." Dan zou het wel nog geen superseizoen zijn, want Mathieu heeft al jaren gehad met twee zeges in Monumenten.

Mathieu en Pogacar doen het makkelijk lijken

Dat betekent uiteraard niet dat dit elk jaar lukt. David wil eerste die eerste monumentale zege van het jaar afwachten. "Alles wat erbij komt, is dan bonus natuurlijk. We mogen niet vergeten dat het niet zo evident is om een Monument te winnen. Ook al lijkt het bij Mathieu en bijvoorbeeld bij Pogacar soms gemakkelijk, maar dat is het zeker en vast niet."

Er zijn bepaalde degradaties in de waarde van een wielerwedstrijd en dus ook in de moeilijkheid van het winnen van zo'n wedstrijd. "Een klassieker winnen is al heel moeilijk, een Monument winnen is nog moeilijker." Dat is een logische opvatting. "Als hij er eentje wint, zou het al geslaagd zijn. Vooral niet vallen en gezond blijven, dan kan er heel veel."

Opnieuw ideaal scenario voor Mathieu?

Lees ook... Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel
Het ideale scenario is dat van vorig jaar. Mathieu schoot meteen raak in Milaan-Sanremo, waardoor hij ontspannen kon toeleven naar de andere Monumenten. Er kwam dan nog een triomf bij in Parijs-Roubaix. Uiteraard zou hij ook wel graag nog eens de maat van Pogacar nemen in de Ronde van Vlaanderen.  

