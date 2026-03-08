In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike
Foto: © photonews

Naast Wout van Aert zit nog wel wat Belgisch talent bij Visma-Lease a Bike. Dat hebben we zaterdag in de Strade Bianche gezien.

Wout van Aert en Matteo Jorgenson waren de kopmannen bij Visma-Lease a Bike, maar een van hun ploegmaats kon zich in afwachting van de finale al onderscheiden. De 21-jarige Tim Rex maakte deel uit van de vroege vlucht die het kon uitzingen tot op de Monte Sante Marie. Daar werden de koplopers ingelopen door de favorieten.

De jongere broer van Laurenz Rex (die voor Soudal Quick-Step rijdt) heeft zich in elk geval getoond in eerste Strade Bianche. "Het was een zware koers, maar ik heb ervan genoten. Aan de voet van de Monte Sante Marie kwam het peloton ons voorbijgevlogen." Dat zegt Tim Rex op de officiële website van Visma-Lease a Bike.

Tim Rex kwam zichzelf tegen op de Sante Marie

Nochtans heeft het aan zijn inzet zeker niet gelegen. Rex deed nog een moedige poging om toch nog wat langer meegegaan. "Ik probeerde nog even aan te haken, maar daar ben ik mezelf wat tegengekomen." Dat is natuurlijk niet meer dan logisch, zeker gezien de reeds verbruikte inspanningen in de ontspanning. Dat mag niet vergeten worden.

Er hoeft niet te licht heen gestapt worden over wat Rex heeft laten zien in de Strade Bianche. Het is al moeilijk genoeg om in de selectie te geraken voor zo'n wedstrijd in een ploeg als Visma-Lease a Bike. Om dan een van de meer actieve renners van de ploeg te zijn, is het verleggen van de grenzen. "Het was alvast een mooie ervaring."

Jonge Belg blij met deelname aan Strade Bianche


"Ik was al heel blij dat ik de kans kreeg om te starten in deze mooie koers", blikt Rex terecht tevreden terug op zijn eerste deelname. Hij heeft ook al aardig wat koersdagen achter de rug in 2026, want hij reed onder meer al de Tour Down Under. 

Strade Bianche

