De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"

Voorlopig is het behoorlijk stil rond Remco Evenepoel. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we ons niet afvragen waar voor hem de grens ligt. Zelfs José De Cauwer heeft daar geen pasklaar antwoord op.

Evenepoel zit momenteel in een periode tussen wedstrijden. Zijn vorige koersdag in de UAE Tour is meer dan twee weken geleden en pas op 23 maart komt zijn volgende koers eraan met de Ronde van Catalonië. Onlangs heeft José De Cauwer zich in De Afspraak wel uitgesproken over het potentieel van Evenepoel in het (grote)rondewerk.

"Wat willen we? We zouden willen dat hij de Ronde van Frankrijk wint natuurlijk. Dat is de grote droom. Het is vijftig jaar geleden dat een Belg de Tour won, met Lucien Van Impe." De hamvraag is dus of De Cauwer denkt dat Evenepoel erin kan slagen om de Tour te winnen. "Dat wordt een heel moeilijke, daar moeten we eerlijk in zijn."

Evenepoel heeft al ongelofelijke dingen gedaan

Dat heeft meer te maken met de sterke concurrentie dan met Evenepoel zelf. "De afstand tussen de beste renner ter wereld, Tadej Pogacar, en Remco Evenepoel, is nog altijd heel groot." Tot wat Pogacar in staat is, zagen we zaterdag nog in de Strade Bianche. "Daar staat tegenover dat Remco al ongelofelijke dingen gedaan heeft."

De Cauwer vindt dat er een bepaalde perceptie is rond Evenepoel, een soort tweestrijd. "Dat is een beetje de twijfel die we in België hebben. Is hij goed genoeg of is hij nog niet goed genoeg? Is Remco Evenepoel een minder goede renner dan Lucien Van Impe? Neen, helemaal niet. Hij is een veel betere renner, maar hij heeft de Tour nog niet gewonnen."

Gewicht wordt dit jaar ook nog thema voor Evenepoel

Dat brengt De Cauwer tot een volgende gevoelige opinie. "Misschien zal hij ook nooit de Tour winnen. Dat wordt het grote gevecht. Hij zit nu in een nieuw team. Het leek allemaal goed te gaan. De overwinningen vielen hem in de schoot en dan komt weer die ontnuchtering", verwijst hij naar de UAE Tour. Evenepoel heeft echter nog wel de tijd om richting de Tour de France wat gewicht te verliezen, voegt De Cauwer eraan toe.