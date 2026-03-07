"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

Wout van Aert reed in de Strade Bianche naar de tiende plek. En daar was onze landgenoot best wel tevreden mee.

Wout van Aert tiende in Strade Bianche

Ook dit jaar, voor de derde keer op rij, stond er geen maat op Tadej Pogacar in de Strade Bianche. De Sloveen pakte zijn vierde overwinning in de Italiaanse koers, niemand deed ooit beter.

Wout van Aert moest vrede nemen met de tiende plek, een stek waar hij mee kon leven. De schifting op de Monte Sante Marie maakte duidelijk waar hij staat nadat hij met veel vraagtekens aan de start kwam.

“Dat moet wel”, vertelde hij bij Sporza meteen na afloop van de koers. “Ik heb de koers gereden die ik in de benen had. "Het was enorm lastig. Ik mis nog iets, maar niet heel veel om bij die groep achter Pogacar te zitten. Daar ben ik wel tevreden mee.”

Geen woorden voor Pogacar

Van Aert was sprakeloos over Pogacar. “Woorden schieten tekort. Je verwacht het ook ergens, maar hij bewijst het toch telkens. Je merkt dat er dan voor de tweede plaats wordt gekoerst. Dat dwingt hij ook af, natuurlijk. Ja ... Knap, alweer.”

Lees ook... "Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper
Maandag gaat Van Aert van start in de Tirreno-Adriatico en daar hoopt hij opnieuw de nodige stappen voorwaarts te zetten richting de grote doelen van dit voorjaar. “We zijn begonnen”, besloot onze landgenoot.

