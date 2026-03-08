Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt
Lotte Kopecky is met een groepje zowaar verkeerd gereden in de Strade Bianche. Onvoorstelbaar dat dit nog kan anno 2026.

Dit incident is ook besproken in de podcast In Het Wiel. "De afslag die ze verkeerd namen, dat is de onprofessionaliteit van de motor die er voor rijdt", komt voormalig wielrenster Roxane Knetemann stevig uit de hoek. "Die heeft de route gewoon niet zo goed in zijn hoofd. Dat is ook een vak apart", waarschuwt de Nederlandse.

"De renners gaan ervan uit dat de motor waar je achter rijdt weet waar je naartoe gaan. De UCI heeft altijd een mooi woordje klaar dat de renner het parcours moet kennen. Een renner kent geen 130 kilometer uit het hoofd", veegt Knetemann die uitleg van tafel. "De persoon die daar met de motor rijdt heeft een heftige verantwoordelijkheid."

Gladde wegen in vrouwenkoers Strade Bianche

Naast het feit dat het mogelijk was om verkeerd rijden, wordt ook het gebrek aan veiligheid aan de kaak gesteld. Dat wil Knetemann toch even nuanceren. "Dat de vrouwen vroeg starten en dat het maart is, maakt dat de wegen vaak vochtig zijn. De gevaarlijkheid van het parcours wisten we al tijdens de voorbeschouwing. Dat hangt aan deze koers."

Knetemann maakt op dit vlak de vergelijking tussen de Strade Bianche en Parijs-Roubaix. "Als je lek rijdt, kan het betekenen dat je uit koers bent. Dat is ook de schoonheid van de wedstrijd. Als je het daar niet mee eens bent, moet je Strade Bianche en Parijs-Roubaix schrappen van de kalender. Na de etappe van de Giro hebben we hierover alles al gezegd."

Gravel en kasseien vaak stof tot discussie

Wanneer ritten over gravel en kasseien worden ingepast in een grote ronde, is dat inderdaad wel vaker onderwerp van discussie. Hoe dan ook zou het toch niet mogen dat er in het moderne wielrennen nog verkeerd wordt gereden.

