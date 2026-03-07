Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

Soudal Quick-Step moet het sinds dit jaar zonder Remco Evenepoel stellen. Nochtans had de ploeg nu misschien wel op wonderkind Paul Seixas kunnen rekenen, zo verrast Patrick Lefevere.

Seixas is de nieuwe Pogacar

Paul Seixas is voor veel waarnemers de nieuwe Tadej Pogacar en volgens Patrick Lefevere had het zomaar gekunnen dat de Fransman op dit moment voor Soudal Quick-Step reed.

“Niet zo heel lang geleden stond hij in mijn bureau in Wevelgem, samen met zijn mama. Uiteraard na een tip van onze scout Johan Molly”, aldus Lefevere aan Het Nieuwsblad.

Het tweetal reed speciaal van Grenoble naar Wevelgem om met Lefevere te spreken. “En toch hebben we hem niet getekend. Het zal mensen verbazen, maar ik ben in dat soort onderhandelingen niet de bullenbak die de deur barricadeert tot er een handtekening op papier staat.”

Vervanger voor Remco Evenepoel

Er was immers wat twijfel over het contract dat hij als junior bij AG2R-Citroën had getekend. Op die leeftijd moet immers een handtekening van één van de ouders op het contract staan.

“Die ontbrak, maar er was wel een foto die aantoonde dat zijn ouders erbij waren toen hij tekende”, voegt Lefevere eraan toe. Niet veel later mocht Lefevere zijn droom om Seixas vast te leggen helemaal opbergen.

“Uiteindelijk trok AG2R kort nadien co-sponsor Decathlon aan en konden ze financieel twee versnellingen hoger schakelen. Daarmee was onze kans verkeken. Jammer, want Seixas was bij Soudal Quick-Step de perfecte vervanger van Remco Evenepoel geweest”, besluit hij.

