De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

José De Cauwer ziet Wout van Aert een hele bewuste keuze maken. Een bepaald recept wordt - dit jaar alvast - helemaal afgezworen.

Verschillende seizoenen op rij heeft Van Aert koersen als de Strade Bianche en Milaan-Sanremo links laten liggen. Hij ging in die periode op hoogtestage, om dan zoals vorig jaar terug te keren naar België vlak voor de E3 Saxo Classic en dan weer toe te leven naar de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar hanteert Van Aert een heel ander plan.

De Strade Bianche is sinds gisteren achter de rug, maar ook Milaan-Sanremo staat nog op het programma van Van Aert. Hij laat La Primavera niet nog een jaar aan zich voorbijgaan. "Neen, hij gaat terug de traditionele kant op waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is", stelt De Cauwer vast tijdens zijn analyse na de Strade bij Sporza.

Van Aert niet meer op hoogtestage in voorjaar

Van Aert en Visma-Lease a Bike hebben dan toch duidelijk besloten om het over een andere boeg te gooien. "Het recept om op hoogtestage te gaan tijdens de eerste klassiekers en dan terug te komen voor de Ronde van Vlaanderen: dat is er nu niet meer bij." Over dat plan hebben renner en ploeg beslist dat het niet meer genoeg rendeert.

Van Aert grijpt dus terug naar een ander concept dat hem ook wel bekend is. Dat komt neer op het rijden van zo goed als alle grote eendagskoersen in het voorjaar. "Dat is terug de geijkte manier van vroeger. Laat ons hopen dat dat voor hem werkt. Ik denk het wel", is De Cauwer optimistisch. Hij ziet het dus wel goedkomen met Van Aert. 

Nog tikkeltje verbeteren in Tirreno

De prestatie van Van Aert in de Strade Bianche heeft De Cauwer ook moed gegeven. Hij wil de Belgische renner nu juist nog iets beter zien worden in de Tirreno-Adriatico en dan moet dat voor het gewenste effect zorgen.

