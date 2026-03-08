Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

Ruben Van Gucht en Ine Beyen vinden het stilaan tijd om aan de alarmbel te trekken. Ze hebben geen verklaring voor de matige prestatie van Lotte Kopecky in de Strade Bianche.

Na haar sterke prestaties op de piste heeft Kopecky de lijn nog niet kunnen doortrekken op de weg. In de Omloop was er nog sprake van pech, in de Strade niet. Kopecky heeft zich in die twee eendagskoersen nog niet kunnen manifesteren. Nochtans mocht dat wel verwacht worden van de Belgische nummer 1 in het vrouwenpeloton.

Bij Sporza blijft Ine Beyen vooral achter met veel vragen. "Het was een beetje koffiedik kijken hoe ze het zou doen, want we hadden geen referentie wat dat betreft, maar ik denk dat ze vooral even naar zichzelf moet kijken. Waaraan ligt het hier nu? Ze zei voor de start dat ze in vorm was, dat ze stond waar ze wilde staan, maar dan lukt het toch net niet."

Accident de parcours van Kopecky

Het is dus zoeken naar oorzaken. "Waaraan ligt dat dan? Zijn dat slechte benen? Wil dat iets zeggen over de koersen die komen of niet? Het is moeilijk in te schatten op dit moment." Van Gucht pikt hierop in: "Omdat het nu een eenmalig incident is - er zijn nog geen andere wedstrijden geweest - moeten we dit nu als een accident de parcours bestempelen?"

Hij stelt zich de vraag of het te vroeg is voor definitieve conclusies. "We kunnen er nog niet over zeggen dat het problematisch is voor het voorjaar?" Ook Beyen wil nog afwachten. "Ik geef haar nog het voordeel van de twijfel. Maar dit mag geen twee keer na elkaar gebeuren. De volgende wedstrijd is de Trofeo Binda, daar zal ze zich moeten herpakken."

Voorjaar gehypothekeerd als Kopecky zich niet herpakt

Van Gucht is het daarmee volmondig eens. "Als het daar goed gaat, is er geen man overboord. Gaat het daar opnieuw verkeerd, dan is het voorjaar gehypothekeerd", klinkt het streng. De bal ligt nu in het kamp van Kopecky. 

