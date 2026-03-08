De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Mathieu van der Poel heeft zo zijn eigen specifieke methode uitgewerkt en die heeft hem veel succes opgeleverd. Niet moeilijk dat ook andere renners en rensters steeds meer kiezen voor een soortgelijke aanpak.

De methode Van der Poel bestaat uit een aantal facetten. Hij kiest voor lange, kwaliteitsvolle trainingsblokken en niet zo veel wedstrijden. Zo blijf je fris en kan je pieken naar de grote doelen. Hij geeft ook niet al te veel interviews en laat zich door dit soort dingen niet belasten. Voorts onderhoudt hij een goede balans tussen de koers en zijn privéleven. 

In het vrouwenwielrennen lijkt nu ook Demi Vollering die aanpak te volgen. "Ik hou van grote trainingsblokken en een lange voorbereiding en dat is ook wat we gaan doen dit jaar. Ik hou ervan om toe te werken naar grote koersen, zodat ik mentaal honderd procent voorbereid aan de start sta en ik de batterijen helemaal opgeladen heb."

Vollering doet ook minder interviews

Dat zijn al een paar zaken die zij en Van der Poel nu gemeenschappelijk hebben. "Dat nemen we mee van vorig jaar naar dit jaar. Ik heb deze winter kwaliteitsvolle trainingen gedaan en deed ook wat minder interviews. Vorig jaar deed ik veel mediaverplichtingen en dat hebben we nu wat beperkter gehouden. Zo heb ik ook wat meer tijd om thuis te genieten van de bergen en tijd te spenderen met mijn partner en met Flo."

Voor alle duidelijkheid: Flo is de hond van Demi. "Zo kan ik echt genieten van het leven. Ik weet niet of ik voordien te veel interviews deed, ik heb er nu gewoon wat minder gedaan. Soms ga je na een interview nadenken. Soms wordt een zaadje geplant in je hoofd." Daar mag een renster mentaal toch niet te veel mee bezig zijn.

Balans werk-privé ook belangrijk in de koers

Lees ook... Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten
"Mijn tijd thuis was ook meer gestructureerd, in plaats van naar het ene naar het andere te gaan en geleefd te worden. Ik heb de tijd gekregen om mijn eigen leven te leven", vindt ook Vollering steeds beter het evenwicht tussen het professionele en de thuisomgeving. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Demi Vollering
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

16:00
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

18:00
De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

14:00
Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

17:03
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

16:30
Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

13:00
Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

15:00
Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

11:00
De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

13:30
In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

12:30
De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

12:00
Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

10:00
De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

09:00
🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

08:30
🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

08:00
Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

07:30
"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

07:00
Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

21:30
"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

20:30
"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

20:00
Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

19:00
Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

07/03
"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

07/03
🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

07/03
Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

07/03
1
Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

07/03
Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

07/03
De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

07/03
Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

07/03
Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

07/03
Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

07/03
'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

07/03
Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

07/03
Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

07/03
Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

07/03
Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

07/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Jose De Cauwer Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Thomas De Gendt Jan Bakelants Remco Evenepoel Gianni Vermeersch Patrick Lefevere Philippe Gilbert Demi Vollering Mattias Skjelmose Ine Beyen Tim Wellens Johan Bruyneel Thijs Zonneveld Tim Heemskerk

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved