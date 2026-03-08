De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

Mathieu van der Poel heeft zo zijn eigen specifieke methode uitgewerkt en die heeft hem veel succes opgeleverd. Niet moeilijk dat ook andere renners en rensters steeds meer kiezen voor een soortgelijke aanpak.

De methode Van der Poel bestaat uit een aantal facetten. Hij kiest voor lange, kwaliteitsvolle trainingsblokken en niet zo veel wedstrijden. Zo blijf je fris en kan je pieken naar de grote doelen. Hij geeft ook niet al te veel interviews en laat zich door dit soort dingen niet belasten. Voorts onderhoudt hij een goede balans tussen de koers en zijn privéleven.

In het vrouwenwielrennen lijkt nu ook Demi Vollering die aanpak te volgen. "Ik hou van grote trainingsblokken en een lange voorbereiding en dat is ook wat we gaan doen dit jaar. Ik hou ervan om toe te werken naar grote koersen, zodat ik mentaal honderd procent voorbereid aan de start sta en ik de batterijen helemaal opgeladen heb."

Vollering doet ook minder interviews

Dat zijn al een paar zaken die zij en Van der Poel nu gemeenschappelijk hebben. "Dat nemen we mee van vorig jaar naar dit jaar. Ik heb deze winter kwaliteitsvolle trainingen gedaan en deed ook wat minder interviews. Vorig jaar deed ik veel mediaverplichtingen en dat hebben we nu wat beperkter gehouden. Zo heb ik ook wat meer tijd om thuis te genieten van de bergen en tijd te spenderen met mijn partner en met Flo."

Voor alle duidelijkheid: Flo is de hond van Demi. "Zo kan ik echt genieten van het leven. Ik weet niet of ik voordien te veel interviews deed, ik heb er nu gewoon wat minder gedaan. Soms ga je na een interview nadenken. Soms wordt een zaadje geplant in je hoofd." Daar mag een renster mentaal toch niet te veel mee bezig zijn.

Balans werk-privé ook belangrijk in de koers

"Mijn tijd thuis was ook meer gestructureerd, in plaats van naar het ene naar het andere te gaan en geleefd te worden. Ik heb de tijd gekregen om mijn eigen leven te leven", vindt ook Vollering steeds beter het evenwicht tussen het professionele en de thuisomgeving.