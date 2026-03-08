Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

Na de Strade Bianche volgde met de eerste rit van Parijs-Nice toch al snel een volgende belangrijke afspraak op de wielerkalender. Lamperti pakte de ritzege, Jan Bakelants zag dat Biniam Girmay niet met de juiste actie kwam in de sprint.

Met Sébastien Grignard was één Belg alvast van plan om het beste te maken van de openingsetappe van Parijs-Nice. De renner van Lotto-Intermarché reed al snel met vijf metgezellen weg uit het peloton. Dat waren Casper Pedersen, Luke Durbridge, Max Walker, Mathis Le Berre en Patrick Gamper. Zoals dat tegenwoordig de trend is, bleef de voorsprong beperkt.

De bonus dook zelfs even weer onder de minuut, maar gelukkig voor de vluchters had het peloton geen zin in een snelle hergroepering. Soudal Quick-Step wilde al graag een trui in de kast hangen na de eerste dag. Pedersen pakte op drie klimmetjes het maximum van de bergpunten: de Deen verzekerde zich zo van de bergtrui.

Klassementsrenners houden zich gedeisd

Ondertussen diende de laatste lus zich aan, wat betekende dat de renners nog één keer een klimmetje van derde categorie voorgeschoteld kregen. Costiou zorgde voor een prikkel bij de favorietengroep, zonder dat er meer van kwam. Vooraan reed Le Berre even alleen, maar Gampard, Grignard, Walker en Pedersen keerden nog terug.

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer hadden ze nog altijd een beperkte voorsprong beet. Visma-Lease a Bike schoot dan toch in gang in dienst van Zingle. In de voorlaatste kilometers werden Grignard en Pedersen als resterende vluchters opgeslikt. Na een bocht kwam het tot een valpartij: Lenny Martinez was een van de pechvogels.

Bakelants streng voor Girmay



Jammer voor de klassementsman, maar er zal hem geen tijd aangerekend worden. Met Vito Braet en Milan Fretin nestelden twee Belgen zich onder de betere sprinters. Lamperti hield zijn inspanning echter vol en hield Braet af. Jan Bakelants kwam als co-commantator voor de VRT met een scherpe vaststelling over Girmay. "Hij laat zich helemaal insluiten", klonk het.