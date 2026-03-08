Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet

Ex-Quick-Step renner vloert de Belgen in Parijs-Nice, kritische Bakelants scherp voor grote favoriet
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na de Strade Bianche volgde met de eerste rit van Parijs-Nice toch al snel een volgende belangrijke afspraak op de wielerkalender. Lamperti pakte de ritzege, Jan Bakelants zag dat Biniam Girmay niet met de juiste actie kwam in de sprint.

Met Sébastien Grignard was één Belg alvast van plan om het beste te maken van de openingsetappe van Parijs-Nice. De renner van Lotto-Intermarché reed al snel met vijf metgezellen weg uit het peloton. Dat waren Casper Pedersen, Luke Durbridge, Max Walker, Mathis Le Berre en Patrick Gamper. Zoals dat tegenwoordig de trend is, bleef de voorsprong beperkt.

De bonus dook zelfs even weer onder de minuut, maar gelukkig voor de vluchters had het peloton geen zin in een snelle hergroepering. Soudal Quick-Step wilde al graag een trui in de kast hangen na de eerste dag. Pedersen pakte op drie klimmetjes het maximum van de bergpunten: de Deen verzekerde zich zo van de bergtrui. 

Klassementsrenners houden zich gedeisd

Ondertussen diende de laatste lus zich aan, wat betekende dat de renners nog één keer een klimmetje van derde categorie voorgeschoteld kregen. Costiou zorgde voor een prikkel bij de favorietengroep, zonder dat er meer van kwam. Vooraan reed Le Berre even alleen, maar Gampard, Grignard, Walker en Pedersen keerden nog terug.

Bij het ingaan van de laatste tien kilometer hadden ze nog altijd een beperkte voorsprong beet. Visma-Lease a Bike schoot dan toch in gang in dienst van Zingle. In de voorlaatste kilometers werden Grignard en Pedersen als resterende vluchters opgeslikt. Na een bocht kwam het tot een valpartij: Lenny Martinez was een van de pechvogels.

Bakelants streng voor Girmay


Jammer voor de klassementsman, maar er zal hem geen tijd aangerekend worden. Met Vito Braet en Milan Fretin nestelden twee Belgen zich onder de betere sprinters. Lamperti hield zijn inspanning echter vol en hield Braet af. Jan Bakelants kwam als co-commantator voor de VRT met een scherpe vaststelling over Girmay. "Hij laat zich helemaal insluiten", klonk het. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Paris - Nice
Jan Bakelants

Meer nieuws

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?

18:30
Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

Belangrijk nieuws: Lotto-Intermarché meldt valpartij Van Eetvelt en geeft meteen medische update

18:00
Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

Het gewicht niet genegeerd: Belgische ex-renner velt oordeel over prestatie en vorm van Van Aert

16:30
Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

16:00
Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

Snoeiharde uithaal en beschuldiging van onprofessionaliteit na wat Kopecky overkomt

15:00
De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

De Gendt merkt toch potentieel voordeel op en reageert op niet-deelname Van der Poel in Strade

14:00
Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

13:00
De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

De Cauwer doet vaststelling over aanpak Van Aert: bepaald recept wordt helemaal afgezworen

13:30
In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

In schaduw van Van Aert springt ook andere Belg van amper 21 in het oog bij Visma-Lease a Bike

12:30
De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

12:00
Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

11:00
Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

Ruben Van Gucht en Ine Beyen zijn bezorgd en trekken aan alarmbel: "Dit mag geen twee keer gebeuren"

10:00
De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

De Cauwer trekt conclusie over Van Aert na zijn prestatie in de Strade Bianche

09:00
🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

🎥 📷 Naast Pogacar maakt ook Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) op eigen wijze het publiek helemaal gek

08:00
🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

🎥 Eerste zege van Belg overschaduwd door andere renner die ... vuistslag uitdeelt in volle koers(!)

08:30
Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

Nieuwste wielersensatie fileert merkwaardige actie van ploeg Pogacar

07:30
"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

"Kun je een goed woordje doen bij Wout van Aert?" Campenaerts heeft een bijzonder verzoek

07:00
Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

Nooit te laat? Karl Vannieuwkerke heeft opvallend voorstel voor Wout van Aert

21:30
"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

20:30
"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

20:00
Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

19:00
"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

07/03
Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

07/03
Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

07/03
Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

07/03
1
Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

07/03
Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

07/03
Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

07/03
Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

07/03
'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

07/03
🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

07/03
Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

07/03
De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

07/03
Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

07/03
Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

07/03
Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

07/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Jose De Cauwer Jonas Vingegaard Rasmussen Victor Campenaerts Thomas De Gendt Jan Bakelants Remco Evenepoel Gianni Vermeersch Patrick Lefevere Philippe Gilbert Demi Vollering Mattias Skjelmose Ine Beyen Tim Wellens Johan Bruyneel Thijs Zonneveld Tim Heemskerk

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved