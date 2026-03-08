Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Roglic reageert op de start en de eerste koersen van Evenepoel bij Red Bull-BORA-hansgrohe
Foto: © photonews

Primoz Roglic en Remco Evenepoel zijn vanaf dit seizoen ploegmaats bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ze hebben wel aparte programma's.

Het is te zeggen: Roglic moet eigenlijk nog aan zijn seizoen beginnen. Tirreno-Adriatico wordt de eerste koers van zijn seizoen. Evenepoel daarentegen is al enorm actief geweest met wedstrijden in Spanje en in de Emiraten. Zoals we weten was hij al goed voor zes zeges en een eindzege. De UAE Tour viel wel enigszins tegen.

In Italië had VTM NIEUWS de kans om de mening van Roglic te vragen over de eerste prestaties van Evenepoel in zijn nieuwe ploeg. Tenslotte heeft Roglic heel veel ervaring. Er kwam meteen een brede glimlach op het gelaat van Roglic. "We hebben al kunnen vieren met zijn overwinningen, hé. Ik ben superblij." Het leek echt wel een oprechte emotie.

Roglic oprecht blij met zeges Evenepoel

Roglic heeft het dus uitsluitend over het positieve wat Evenepoel Red Bull al heeft bijgebracht en gaat niet in op die teleurstellende bergritten in de UAE Tour. Dat is als ploegmaat natuurlijk ook heel erg logisch. Zoals reeds aangegeven: op basis van zijn gelaatsuitdrukking waren de woorden van Roglic aan het adres van Remco wel gemeend.

Die overwinningen vroeg op het seizoen waren ook gewoon het scenario dat Evenepoel en Red Bull voor ogen hadden. "Het was geweldig om te zien hoe de ploeg en hij van start zijn gegaan. Zoals ik eerder al heb gezegd is zijn komst een mooie zaak voor onze ploeg. Hopelijk kunnen we samen zoveel mogelijk overwinningen realiseren."

Roglic zelf aan zet in de Tirreno

De Cauwer ziet Evenepoel strijden tegen harde realiteit en perceptie: "Hij zal misschien nooit de Tour winnen"
Voor Evenepoel zal het er dan op aankomen om de nodige frisheid terug te vinden, zodat hij een goede Ronde van Catalonië kan afwerken. Roglic zal zelf uiteraard ook op zoek gaan naar overwinningen in de Tirreno-Adriatico.  

