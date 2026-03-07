Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Er stond in de Strade Bianche opnieuw geen maat op Tadej Pogacar. Gianni Vermeersch was met een vijde plek de eerste Belg in het peloton.

Gianni Vermeersch eerste Belg in Strade Bianche

Met een vijfde plek was Gianni Vermeersch de beste landgenoot in de Strade Bianche. En dat wist hij wel te smaken.

“Ik ben absoluut supertevreden”, klonk het achteraf bij Sporza. “Ik had me nochtans even laten verrassen”, gaat hij verder, maar uiteindelijk kon hij de situatie nog rechtzetten.

Vermeersch gaf dan ook toe dat hij wat gepokerd had. “Ik had gehoopt dat we zouden samenwerken, maar op de Pinzuto reden Seixas en Del Toro weg en vanaf dan heb ik zuiver gefocust op een zo goed mogelijk einde.”

Hoogtestage

En daarvoor kreeg hij een vijfde plek als beloning, volgens hem het hoogst haalbare, want hij is helemaal geen klimmer, maar kon op dit parcours behoorlijk goed mee.

“Ik ben niet de zwaarste klassieke renner. Minder dan 70 kilogram, dat scheelt toch met de pure klassieke mannen. Maar ik heb altijd mijn weg gevonden in zulke koersen.”

Op zijn agenda staat nu eerst een hoogtestage, zo geeft de ex-wereldkampioen gravel nog mee en dan trekt hij naar Nokere Koerse en de GP Denain.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Strade Bianche
Gianni Vermeersch

Meer nieuws

"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

"Betwijfel of dat de reden is": hilarische opmerking bij Team Visma na vertrek Uijtdebroeks

20:30
"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

"Complimenten gekregen": Pogacar wordt plots vergeleken met... rapper

20:00
"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

"Ben ik tevreden mee": Wout van Aert spreekt klare taal na Strade Bianche

18:00
Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

16:40
Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

Gemiste kans voor Soudal Quick-Step: "Was perfecte vervanger voor Evenepoel geweest"

18:30
Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

14:00
Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is

17:00
Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

16:00
Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

15:00
'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

12:30
🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

13:15
Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

13:00
Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

09:00
Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

12:00
Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

10:00
De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

11:00
Van Aert spreekt open over twijfels en wil vermijden dat hij op een oneerbiedige manier overkomt

Van Aert spreekt open over twijfels en wil vermijden dat hij op een oneerbiedige manier overkomt

07:30
Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

08:30
De Cauwer zet iedereen met de voeten op de grond over Van Aert

De Cauwer zet iedereen met de voeten op de grond over Van Aert

08:00
Pogacar geen topfavoriet voor Strade Bianche: Gilbert zet één renner boven hem

Pogacar geen topfavoriet voor Strade Bianche: Gilbert zet één renner boven hem

07:00
Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

06/03
Jonas Vingegaard ziet twee concurrenten afhaken voor Parijs-Nice

Jonas Vingegaard ziet twee concurrenten afhaken voor Parijs-Nice

21:30
"Pogacar wil dat niet": ploegmaat dreigt grootste gevaar te worden in Strade Bianche

"Pogacar wil dat niet": ploegmaat dreigt grootste gevaar te worden in Strade Bianche

06/03
Lotte Kopecky onzeker voor Strade Bianche: twee duidelijke oorzaken

Lotte Kopecky onzeker voor Strade Bianche: twee duidelijke oorzaken

06/03
Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord

Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord

06/03
Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn

Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn

06/03
Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche

Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche

06/03
OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

06/03
Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

06/03
Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

06/03
🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

06/03
Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

06/03
Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

06/03
Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

06/03
Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

06/03
Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

06/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Remco Evenepoel Jonas Vingegaard Rasmussen Gianni Vermeersch Tom Boonen Philippe Gilbert Cian Uijtdebroeks Jose De Cauwer Fabian Cancellara Patrick Lefevere Demi Vollering Joao Almeida Michael Matthews Mattias Skjelmose Oliver Naesen Tim Wellens Grischa Niermann

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved