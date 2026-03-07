Dit is de beste Belg in de Strade Bianche: "Had me nochtans laten verrassen"

Er stond in de Strade Bianche opnieuw geen maat op Tadej Pogacar. Gianni Vermeersch was met een vijde plek de eerste Belg in het peloton.

Gianni Vermeersch eerste Belg in Strade Bianche

Met een vijfde plek was Gianni Vermeersch de beste landgenoot in de Strade Bianche. En dat wist hij wel te smaken.

“Ik ben absoluut supertevreden”, klonk het achteraf bij Sporza. “Ik had me nochtans even laten verrassen”, gaat hij verder, maar uiteindelijk kon hij de situatie nog rechtzetten.

Vermeersch gaf dan ook toe dat hij wat gepokerd had. “Ik had gehoopt dat we zouden samenwerken, maar op de Pinzuto reden Seixas en Del Toro weg en vanaf dan heb ik zuiver gefocust op een zo goed mogelijk einde.”

Hoogtestage

En daarvoor kreeg hij een vijfde plek als beloning, volgens hem het hoogst haalbare, want hij is helemaal geen klimmer, maar kon op dit parcours behoorlijk goed mee.

“Ik ben niet de zwaarste klassieke renner. Minder dan 70 kilogram, dat scheelt toch met de pure klassieke mannen. Maar ik heb altijd mijn weg gevonden in zulke koersen.”





Op zijn agenda staat nu eerst een hoogtestage, zo geeft de ex-wereldkampioen gravel nog mee en dan trekt hij naar Nokere Koerse en de GP Denain.