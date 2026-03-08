De kritiek blijft komen: Pogacar kaatst de bal terug en haalt opnieuw uit

De Strade Bianche, dat is Tadej Pogacar die wint na een lange solo. We zijn daar al aan gewend geraakt. Hij heeft echter geen zin om de schuld te krijgen voor een al te saai koersverloop.

Volgens In De Leiderstrui spraken de antwoorden van de Sloveen op de persconferentie na de Strade Bianche boekdelen. Zo werd er gevraagd waarom hij toch zo houdt van die lange solo's. "Ik houd er niet van, maar het is de manier waarop ze het parcours ontwerpen. Ze voegen er dertig nutteloze kilometers aan toe", is hij kritisch voor de organisatie.

Pogacar had zich ook voor de start al kritisch uitgelaten over die dertig kilometer lang durende lus. "Het zwaarste gedeelte van de koers ligt daarvoor, dus het is logisch dat ik daar het verschil wil maken. Om dan een extra lus te doen... dat is nutteloos, want nu doe ik 80 kilometer solo en anders 50 kilometer", is de verklaring van Pogacar.

Pogacar weet niet of naar hem geluisterd zal worden

Zonder die lus van dertig kilometer zou de Strade dus wel beslist worden in de finale in plaats van voordien, meent hij. Of de organisatie nu naar zijn bedenkingen gaat luisteren, moet nog blijken. "We kunnen zoveel klagen als ze willen, maar uiteindelijk is het niet aan ons om het parcours neer te leggen. Het is nog altijd een heel mooie wedstrijd."

Pogacar moet er hier en daar nog een positieve opmerking tussengooien, want anders komt zijn boodschap misschien iets te hard over. "Willen ze op tachtig kilometer van het einde kleine groepjes en uiteindelijk dat iedereen één voor één binnenkomt in Siena? Dan doen ze het goed. En ik mag als winnaar niet al teveel klagen."

Organisatie Strade Bianche aan zet

Uiteindelijk is dat toch wat hij gedaan heeft. De organisatie van de Strade Bianche zal toch iets aan het parcours willen doen om te vermijden dat we jaar na jaar telkens opnieuw hetzelfde scenario te zien krijgen met Pogacar in de hoofdrol.