Mathieu van der Poel is die ene keer dat hij geklopt werd door Florian Vermeersch niet vergeten

Het is inmiddels al meer dan een week geleden dat Mathieu van der Poel en Florian Vermeersch elkaar die stevige knuffel gaven in Ninove. Ze hadden die dag beiden aardig wat werk opgeknapt in de Omloop.

Van der Poel sprak toen zijn respect uit voor het feit dat Vermeersch zo goed meewerkte. Het is ook lang niet de eerste keer dat ze elkaar zijn tegengekomen. Het is al enkele keren tot een gevecht gekomen tussen hen beiden en het is niet altijd zo dat Van der Poel aan het langste eind heeft getrokken. In tegenstelling tot wat men zou verwachten.

Van der Poel heeft nog wel wat meer dingen te zeggen over de Belg van UAE Team Emirates-XRG. "Ik ken Florian al een lange tijd", verwijst Van der Poel naar hun geschiedenis. "Op het WK gravel waren we ook met zijn tweeën op pad. Ik weet hoe sterk is." Op het WK gravel in 2024 kon Vermeersch Van der Poel ook echter weinig maken.

Wisselend succes voor Vermeersch op WK gravel

Vermeersch eindigde toen wel als tweede, maar bolde pas een minuut na winnaar Van der Poel over de streep in Leuven. Een jaar later volgde Vermeersch VDP dan wel weer op als nieuwe wereldkampioen gravel. "In de natte editie van Parijs-Roubaix heeft hij me ook verslagen in de sprint", herinnert Van der Poel zich ook nog altijd.

Er wordt misschien te weinig bij stilgestaan, maar Vermeersch heeft het inderdaad al klaargespeeld om Van der Poel te kloppen in een van zijn meest favoriete Monumenten. Bijna niemand anders slaagt hierin. In 2021 werd Vermeersch tweede op de Vélodroom en Van der Poel derde. Vermeersch had de pech die dag op Colbrelli te botsen.

Van der Poel was op zijn hoede in de Omloop

Lees ook... De inspirerende formule van Van der Poel stilaan de ultieme weg naar het succes?
Het is tekenend dat Van der Poel zich die gebeurtenis goed inprentte toen hij onlangs met Vermeersch in de kopgroep zat in de Omloop. "Je moet in je achterhoofd houden dat hij op een dag eens zo'n grote koers kan winnen. Zonder hem was die move niet mogelijk geweest." 

