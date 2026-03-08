Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

Uitspraak Bruyneel angstaanjagend voor het hele peloton en zelfs voor Van der Poel

Johan Bruyneel zegt de dingen gewoon zoals hij ze ziet, ongeacht het effect van zijn uitspraken. Als andere renners hem bezig horen over Tadej Pogacar, zullen ze wel even slikken.

Bruyneel heeft uiteraard ook naar de Strade Bianche gekeken en daar was weer niets te doen aan de Sloveen. Nochtans was het pas de eerste koers van Pogacar dit seizoen, laat ons dat niet vergeten. "We hadden geen indicatie over Pogacar, want hij had nog geen koers gereden", merkt Bruyneel ook op in de podcast THEMOVE.

Het was dus moeilijk om de vorm van Pogacar precies te voorspellen. "We moesten afgaan op wat we zagen op sociale media, op de trainingsritten die hij heeft gedaan. Hij publiceert zijn data, vorige week behaalde hij nog een record op de Cipressa. We wisten dat hij goed ging zijn, we wisten alleen niet hoe goed." Dat was de situatie vooraf.

Pogacar even goed of beter?

In de Strade Bianche hebben we kunnen zien dat Pogacar in elk geval nog meer dan een klasse te sterk is voor de rest. Wat betekent dat nu over zijn eigen niveau? "De vraag is: presteert hij op hetzelfde niveau als vorig jaar of is hij nog een beetje beter? Voorlopig denk ik dat hij even goed is. Dat is al angstaanjagend voor iedereen."

Aangezien Pogacar de laatste seizoenen amper iets in de weg werd gelegd, zou die trend zich moeten voortrekken als hij zijn niveau aanhoudt. Toch doet Bruyneel er nog een schepje bovenop. Het kan perfect dat Pogacar nog straffer uit de hoek komt in de loop van 2026. "Ik sluit niet uit dat hij dit jaar nog wat beter zal zijn dan vorig jaar."

Binnenkort weer Van der Poel vs Pogacar

Lees ook... Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel
Het is een uitspraak die zowat het hele peloton schrik moet doen krijgen, inclusief Mathieu van der Poel. Hij hoopt in Milaan-Sanremo, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix weer een gooi te doen naar een zege. Als hij met een nog betere Pogacar te maken krijgt dan vorig seizoen, zal hij er nog meer zijn handen mee vol hebben. 

