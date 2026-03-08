Zonneveld geeft 'het enige' antwoord op de grote oproep richting Van der Poel

Wat hadden heel veel liefhebbers graag gezien dat Mathieu van der Poel toch beslist zou hebben om de Strade Bianche te rijden. Dat had deze koers nog een extra pigment kunnen geven.

Nu was het toch vooral weer met open mond kijken naar de zoveelste solo van Pogacar. In de podcast In De Waaier liet Thijs Zonneveld weten dat hij enkele commentaren had opgemerkt. Zo vroegen sommigen zich af of Van der Poel niet had moeten deelnemen als Gianni Vermeersch top vijf kon rijden en waar VDP dan geëindigd zou zijn.

"Maar Van der Poel rijdt niet voor plek 2 of 3, dát is het enige antwoord", komt Zonneveld stevig uit de hoek. "Had Van der Poel kunnen winnen? Nee. Podium rijden? Dat weet ik ook niet. Zonder Pogacar kan het misschien wel, omdat het dan meer afwachtend is en je misschien nog ergens kan anticiperen." Dat is nu uit den boze.

Van der Poel doet niet mee door Pogacar

De UAE-ploeg maakt anticiperen zo goed als onmogelijk. Zonneveld heeft het over een 'vreselijke UAE-trein'. "Dat verandert de wedstrijd en hoewel er meer hoogtemeters in het parcours zitten, is het vooral door Pogacar dat Van der Poel besluit om niet te rijden." Bovendien zou hij nog altijd moeten strijden tegen andere lichtgewichten.

Een optie om wel nog wat competitiever te worden in de Strade, is om enkele kilo's kwijt te spelen. "Als je zo'n grote kampioen bent, dan heb je geen zin om voor zo'n koers als Strade Bianche nog 2 of 3 kilo te verliezen. Dat heeft hij ooit wel gedaan voor het WK in Zürich, waar hij derde werd." De Strade Bianche is nog altijd het WK niet.

Plek van Strade in kalender ook bepalend

Bovendien valt de Strade Bianche op de kalender in de periode in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Zonneveld vindt het dan ook logisch dat Van der Poel zijn kansen in die koersen niet gaat riskeren.